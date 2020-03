Wie wordt de Avans Ondernemer van het Jaar? Dít is de Top 25

De inschrijving voor de verkiezing van Avans Ondernemer van het Jaar is gesloten. Dat betekent dat de 25 kanshebbers bekend zijn en op de hoogte zijn van hun nominatie. Punt kent er al een aantal en stelt ze, in willekeurige volgorde, aan je voor.

Wat krijg de winnaar?

Als grand finale van de Entrepreneurship Day op 12 maart wordt de winnaar bekend gemaakt. De hoofdprijs vormt een springplank voor de onderneming van de beste Avans Ondernemer: binnen alle on- en offlinekanalen van Avans wordt de winnende onderneming gepromoot. Ook mag de winnaar een professionele promotievideo opnemen.

De kanshebbers

Environ-Design

Studentondernemer Tom Dullens zette een eigen T-shirtlijn op, gemaakt van gerecyclede petflessen. Eén shirt wordt gemaakt van acht petflessen en ook de productie is duurzaam: de kledingmakers werken onder normale omstandigheden voor eerlijke salarissen. Met zijn onderneming opent de Commerciële Economiestudent de jacht op de goedkope en oneerlijke wegwerpcultuur en pakt het plasticprobleem aan. Practice what you preach geldt ook voor de jonge ondernemer. “Ik wil niet eens naar binnen bij een Primark of H&M”, vertelt hij in oktober vorig jaar in een interview met Punt. “Het argument ‘maar het hangt nu toch al in de rekken’, vind ik niet legitiem. Zo houd je het alleen maar in stand.”

Publisher Young

“Ik wil beginnende schrijvers helpen met het uitgeven van hun eerste boek”, vertelt student Esmee Buijze. Ze schreef op haar achttiende haar eerste boek. “Het was moeilijk om überhaupt een uitgeverij te vinden voor mijn fantasyboek, onder meer vanwege mijn leeftijd. Toen ik uiteindelijk een uitgever vond, moest ik alle beslissingen aan de uitgever overlaten en veel geld betalen. Dat voelde oneerlijk.” Dat kan anders, dacht Esmee. Nadat ze Drik Goossens leerde kennen tijdens de opleiding Ondernemerschap & Retail Management (ORM), startte ze met hem een eigen uitgeverij, waarmee ze nu in de Top 25 staat.

Goood hondenvoeding

Ad-student Ondernemen Twan Tak wil zijn hond voeren zonder dat het ten koste gaat van de planeet. Samen met een Duitse producent begon hij het CO2-neutrale Goood hondenvoer. “Om een marktaandeel te veroveren, werk ik samen met dogfluencers”, vertelde hij in mei vorig jaar aan Punt. Dat zijn baasjes met een populair Instagramaccount voor hun hond. Zij maken reclame voor mijn merk.”

22-2-2019 – Foto: Pix4Profs/Marcel Otterspeer – Twan Tak (19) is student en ondernemer. Hij heeft al een eigen bedrijfje in dierenvoeding. Hij heeft het lef om zonder een diploma dit al te doen.

Eventcoin

“Je klikt het festival aan waar je op dat moment bent, geeft aan hoeveel biertjes je wilt kopen en loopt vervolgens met een QR-code naar de bar. Daar wordt je code gescand en je biertje getapt”, leggen Mark van Rijsbergen en Roy van den Berg en Tom Melis uit. De Ondernemerschap & Retail Managementstudenten ontwikkelden een app omdat volgens hen het muntensysteem de grootste ergernis is van menig festivalganger.

Citysteps

Je hebt ze misschien al weleens voorbij zien zoeven door Tilburg: de elektrische steps van ORM-studenten Hannes van Bellen, Mike Meeusen en Thomas van Heeswijk. “Tijdens een studiereis naar Valencia zagen we ze overal”, vertelt Hannes. De drie jongens haalden het concept naar Nederland en startten vorig jaar een pilot in Tilburg. Ook jurylid Teun Verschuren is betrokken bij Citysteps. Zijn compagnons droegen de onderneming aan. De organisatie van de Top25 verzekert dat daar in de jurering rekening mee wordt gehouden omdat er in totaal vijf juryleden de winnaar kiezen.

Fortin Koffiebar

Jettie Creemers, student Business Innovation, startte in november haar eigen koffiebar in hartje Den Bosch. “Ik kwam veel bij hippe, alternatieve koffietentjes. Dat vond ik leuk, maar ik wil een wat luxere koffie serveren en die sfeer ook uitstralen”, vertelde Jettie toen Punt een kijkje nam in de koffiebar. Naast het runnen van de koffiebar schrijft de student haar scriptie.

Andere Avansstudenten die kans maken op de titel Studentondernemer van het Jaar zijn:



Alperen Yilmaz – 100 Procent For You

Yaasir Mohmaed Ali, Lucah van Geloven en Stan Geite – Amendtec

Hubert van der Weijde – Face2FaceMarketing

Endy Igbinosa – Flexercise Treatments

Giovanni den Hartog – Giovanni Rico

Silvia Molendijk en Mattaï Molendijk – Healthcare Innovation Group

Guust Metzemaekers en Koen Overbeek – KG Events

Frank Plattel – Laatjehacken.nl

Tom Jansen – LAWI

Hessel Peeters – Peeters Technical Solutions

Bart Fijneman – Sapral B.V.

Marin van Rossum – Shake Media

Jos van der Veeken – Sirkel

Stan en Kees Krijnen – SNK Outdoor

Rick van den Reijen, Viktor Jaskulak, Florian Beerta, Kas van Roekel, Gijs Broenink – StuVal

Shaday El-Maghraby – The Fresh Agency

Toine Versteegen –Virakle

Jaman Miah – Woven B.V.

Renza van der Wijst – Zorgboerderij Van der Wijst

Naast de juryprijs wordt er ook een publieksprijs uitgereikt. Stem hier op jouw Avans Ondernemer van het Jaar.