Column: Nederland, het land dat nooit slaapt

Mijn eerste column ging over de snelkookpan en de tweede over de ingrediënten daarvan, die je vooral zelf kiest. Maar waar komt die hoge druk vandaan?

Elke studie heeft ze wel: doorstudeerdrempels. Voorwaarden waaraan een student moet voldoen om verder te mogen studeren. Je opleiding moet binnen vier jaar zijn afgerond, anders volgen er boetes voor je hogeschool en krijg jij een hogere studieschuld. De drempels lijken mij logisch, want voordat je naar een volgend onderdeel kunt, moet je voldoende kennis, ervaring en vaardigheden hebben opgedaan. Is dat ook echt zo? Zeker door de coronacrisis is er wat meer flexibiliteit. Waarom is die er straks niet meer? Heel simpel: als je het niet goed organiseert kost het geld!

We verkiezen nu levens boven geld dat lijkt me heel logisch, maar doen we dat ook na de crisis? De crisis laat zijn economische sporen na, maar leert ons ook wat echt belangrijk is in het leven en die deadlines horen daar niet bij. ‘Ze leefden nog lang en gelukkig’ zou na de crisis een topprioriteit moeten worden!

De hoge druk van bovenaf om alles maar op tijd af te leveren, lijkt op dit moment wel een luxeprobleem. Je kunt alles op tijd inleveren en je leven haastig leven door van de ene naar de andere afspraak te rennen. Zonder de rust te nemen om te reflecteren op wat je aan het doen bent. Zonder te juichen voor al je geleverde prestaties.

Liever vervang je die tijd van haastig leven door met je familie en vrienden te zijn en je prestaties te vieren. Hoewel het nu door de coronacrisis niet kan, even oma en opa bezoeken, hoop ik toch dat mensen dat straks juist vaker gaan doen. Dat we daar als mensen tijd voor krijgen en de tijd voor nemen.

Maar het is een illusie dat na de crisis de gedachtegang een meer menselijke maat aanneemt. Hierna gaan we terug naar het Nederland dat alles vanzelfsprekend vindt, de goed gevulde vakken in de supermarkt en de zorg in ziekenhuizen. Oftewel: we worden weer het Nederland dat nooit slaapt.

Akash Hanoeman is vierdejaarsstudent Bedrijfskunde in Breda