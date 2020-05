Zijn er in september kamers in overvloed?

Door de coronacrisis staan momenteel meer kamers leeg. In sommige regio’s zou dat zo kunnen blijven, als internationals na de zomer niet terugkeren en het fysieke onderwijs niet op gang komt.

De afgelopen weken zijn veel internationals halsoverkop naar huis vertrokken. Hierdoor is het kameraanbod fors gestegen, zowel op de particuliere markt als bij woningcorporaties.

Zo zag platform Kamernet zijn aanbod tussen maart en april met maar liefst 53 procent toenemen. In Utrecht zette studentenhuisvester SSH zo’n 400 tijdelijke kamers voor een kortingsprijsje in de verhuur.

Uitstel

Buitenlandse studenten kozen de afgelopen jaren steeds vaker voor een opleiding aan een Nederlandse hogeschool of universiteit. Internationaliseringsorganisatie Nuffic telde vorig studiejaar bijna 86 duizend inschrijvingen. Maar in september zullen dat er vermoedelijk minder zijn.

De eerste voortekenen zijn niet erg gunstig. Volgens het Britse onderzoeksbureau QS stelt ruim de helft van de jongeren zijn studieplannen naar Europa een jaartje uit vanwege het coronavirus. Wat betekent dit voor de studentenwoningmarkt?

Wachttijd

In steden als Amsterdam, Den Haag en Leiden: vrij weinig. De woningnood is daar zo hoog dat huisvesters ook tijdens de coronacrisis geen problemen verwachten.

“De woningen die wij in de Randstad verhuren hebben een gemiddelde wachttijd van 50 maanden”, zegt Gijsbert Mul van studentenhuisvester DUWO. “Dus als de instroom daar dit jaar iets lager uitvalt, is dat niet meteen een groot probleem. Die kamers worden alsnog wel verhuurd.”

Verhuizen

Maar in andere regio’s is leegstand volgens Mul “niet ondenkbaar”. Hij noemt Wageningen en Groningen als voorbeeld: studentsteden buiten de Randstad met veel internationals.

Het zal er ook van afhangen in hoeverre hogescholen en universiteiten na de zomer hun deuren weer open doen. Een deel van het onderwijs zal online plaatsvinden. In dat geval zullen ook Nederlandse jongeren zich achter de oren krabben. Als ze bijvoorbeeld nog maar eens per week voor een practicum op de campus moeten zijn, loont het dan nog de moeite om daar een kamer te huren?

Beperkte tijd

Directeur Paul Tholenaars van Kences, de koepelorganisatie van studentenhuisvesters, is iets terughoudender. Grootschalige leegstand acht hij niet waarschijnlijk. “In drukke steden is dat sowieso niet aan de orde. Eerder in regio’s zoals Wageningen, Enschede en Maastricht.”

Het klopt volgens hem dat er nu meer ruimte is op de woningmarkt. “Maar dat is als het goed is maar voor beperkte tijd. In principe komt er in september weer een nieuwe stroom studenten aan. Maar dat weten we nu nog niet zeker. We kijken allemaal een beetje in de mist.”

Hoe dan ook zijn kamers vrijwel altijd toe te wijzen, verwacht hij. “Als de studenten niet komen, zijn er genoeg andere mensen geïnteresseerd.”