Column: Mijn oude middelbare school

Sam Jagtenberg

‘Het verschil tussen lang vreemd vermogen en kort vreemd vermogen is..’ hoor ik een luide stem zeggen door de gang. Ik ben op bezoek op mijn oude middelbare school. Ik was spontaan op dit idee gekomen, dus ik besloot weer eens langs te gaan. Als twaalfjarige brugpieper kwam ik hier binnen en ik was best wel zenuwachtig. Nieuwe vakken, nieuwe school en veel meer huiswerk, spannend! Nu loop ik hier als achttienjarige student, wat toch een gek gevoel is.

Als ik door de gangen loop, zie ik dat er wel enkele dingen veranderd zijn. De computerruimte is bijvoorbeeld weg. Daarnaast viel het mij ook op dat het bijzonder fris rook op mijn oude middelbare school, aangezien middelbare scholen zich wel kenmerken door een bepaalde geur. Bijna alle ramen stonden open voor enige ventilatie tegen het coronavirus, dus ik rook een heerlijke frisse geur door het gehele gebouw.

Naarmate ik verder door het schoolgebouw loop, komen er enkele herinneringen naar boven. Ik zie mijn oude pauzeplekje waar ik altijd stond met mijn groepje, wat nu bezet wordt door enkele eersteklassers. Het leven gaat door en mensen komen en gaan.

Ik kom een leraar tegen en besef dat het bijna anderhalf jaar geleden is dat ik hem zag. We halen samen wat herinneringen op en lachen samen om alles wat er gebeurt is. Ik vertel hoe het nu gaat op Avans en wat ik later wil gaan doen. Ik vraag ook hoe het nu op de middelbare school is met de hele corona situatie. Ik kan zeggen dat er veel veranderd is nadat ik geslaagd ben voor mijn HAVO diploma!

Tijdens het ophalen van al die herinneringen denk ik terug aan de twaalfjarige Sam op de middelbare school. De Sam die aan het haasten is voor de volgende les en aan het strijden is voor haar volgende proefwerk. Ik zou als achttienjarige Sam graag willen zeggen tegen de jonge Sam: ‘Het komt allemaal goed!’

Sam is derdejaarsstudent Ondernemerschap en Retailmanagement en schrijft columns voor Punt over haar leven als student.