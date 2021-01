Beter dan Koffie? Deze Business Innovationstudenten zijn het

Jop Habraken (boven) en Mike (onder)

Een probleem scherp stellen en vervolgens ontleden, tot je ‘m kan oplossen. Business Innovationstudenten Mike van Herp en Jop Habraken doen het in hun eigen podcastserie Beter dan Koffie.

“Van koffie krijg je energie. Van onze podcast ook, maar tóch zijn wij beter dan koffie”, stellen de twee vierdejaarsstudenten. Waarom? “Omdat luisteraars door ons óók geïnspireerd en gemotiveerd raken, althans, dat hopen we.” En daarmee zetten de studenten het gesprek meteen op scherp. “Maar mensen de les lezen, daar doen we niet aan”, zegt Jop.

Tijdens hun opleiding doorlopen Jop en Mike, die je kent van Typisch Mike, talloze keren in het proces van probleem naar oplossing. “Daardoor weten we goed hoe je zo kritisch mogelijk kijkt naar een probleem”, legt Mike uit. “Door het probleem scherp te stellen kom je erachter voor wie het een probleem is en wanneer dat is. Pas dan kun je ‘m goed oplossen.”

De timer gaat aan en in vijftien minuten doorlopen de twee het proces en bedenken een oplossing. “Dat deden we in seizoen één. Inmiddels zijn we gestart met het tweede seizoen en besloten we na feedback van luisteraars om iedere aflevering een gast uit te nodigen die samen met ons in een vooropgesteld probleem duikt. Zo ontstaan er een soort thema-afleveringen”, zegt Mike. “Daarmee geven we niet alleen een kijkje in onze denkwijze, maar ook in die van andere ondernemers.

Een verdienmodel heeft de podcastserie nog niet. “Laatst gaven we een workshop podcasting aan een studievereniging uit Utrecht”, vertelt Mike. “Met de studenten hebben we eigenlijk hetzelfde gedaan als we in de podcast doen. Wellicht is dat voor de toekomst een mooie manier om geld te verdienen.” Volgens Jop en Mike word je namelijk door het uitbrengen van podcast niet rijk. “Nee joh, dan moet je écht heel veel luisteraars hebben, wil dat een beetje rendabel zijn.”

Beter dan Koffie trekt zo’n 120 luisteraars per aflevering, maar voor het nieuwe seizoen hebben de studenten grotere verwachtingen. “We willen dan toch echt naar de 250 luisteraars gaan”, fantaseert Jop.

Iedere maandagochtend om stipt zeven uur ’s ochtends verschijnt er een nieuwe aflevering van Beter dan Koffie. Ook over dat tijdstip dachten de jongens goed na. “Zo begin je de nieuwe week gemotiveerd na het luisteren van de aflevering.”