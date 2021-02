Column: ‘Draag je het niet, verkoop het dan!’

Sam Jagtenberg – Fotograaf: Ilse Wolf

‘Draag je het niet, verkoop het dan!’ Wellicht komt jullie deze zin bekend voor. Dit is namelijk de reclameslogan? van Vinted, hét tweedehands kledingplatform. Vinted is in 2008 opgericht door drie heren uit Litouwen en bestormt nu de wereld met haar reclames en verkoopplaform. Ik denk dat je het vast allemaal al wel een keer voorbij hebt zien komen op televisie. Wat waarschijnlijk ook wel voor de enige irritaties heeft gezorgd, aangezien deze reclame bijna ieder reclameblok voorbijkomt. Naarmate ik de reclame vaker zag op tv, raakte? ik steeds meer geïnteresseerd in deze app. Maar hierover later meer.

Ik ben al langer bekend met tweedehands kledingapps zoals Vinted. Denk bijvoorbeeld aan United Wardrobe, opgericht door drie studenten uit Wageningen. Ik had Vinted nog nooit geprobeerd, maar tijdens de lockdown in maart ben ik het toch maar eens gaan uitproberen. Een beetje uit verveling, want ik had toch niets beters te doen.

Nu heb ik spijt dat ik dat niet eerder ben gaan doen; na een tijdje stond mijn favorietenlijstje al helemaal vol met leuke kleding. Zoals jullie in de introductie hebben kunnen lezen, ben ik dol op de retrostijl. Als snel heb ik een rode swingjurk op de kop getikt! Mijn nieuwe coronahobby? Speuren op Vinted!

Ook wel interessant voor de Ondernemerschap en Retail Management- en Commerciële Economiestudenten die mijn columns lezen: Vinted legt vooral de focus op traditionele tv-advertising. Daarom zie je reclames van Vinted wel ieder reclameblok. Dit zorgt weer voor naamsbekendheid in Nederland. Bovendien maakt het bedrijf ook gebruik van radio en sociale media. Ik heb ze zelfs al voorbij zien komen op TikTok. Hopelijk niet al te vaak, voor je het weet zorgt het bij mij ook voor de nodige irritaties…