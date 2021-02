Column: Verdeeldheid

Je zal het vast gemerkt hebben de afgelopen weken. Links en rechts om je heen wordt er gereld, geplunderd en zijn er mensen woedend na het invoeren van de avondklok. Het is goed voor te stellen dat iemand boos is over een avondklok en ikzelf ondervind er ook last van. Wat me opvalt in deze tijden is dat er op ontzettend veel vlakken in de samenleving verdeeldheid bestaat. Ik vind het steeds moeilijker om een standpunt in te nemen. Als ik corona serieus en als waarheid neem, word ik gehersenspoeld. Als ik corona niet serieus neem, of zelfs ontken, ben ik een ‘wappie’. Ik vind het hierdoor steeds moeilijker worden een standpunt in te nemen.

Neem bijvoorbeeld de maanden in aanloop naar de jaarwisseling, vanaf het moment dat George Floyd slachtoffer werd van bruut politiegeweld. Deze fatale gevolgen hebben een hele beweging opnieuw op gang gebracht waar solidaire, vreedzame demonstraties uit zijn ontstaan. Hoewel ik zelf mijn stem kenbaar probeerde te maken bij de demonstratie in Eindhoven, voelde ik een adem in mijn nek hijgen die me veroordeelde. Op sociale media hoorde ik overal ‘All lives matter’, want dat was de tegenbeweging voor Black Lives Matter.

Maanden later stond de groep Anti-zwarte piet of KOZP tegenover de pro-pieten. Aan het einde van dat kalenderjaar vindt de standaard vuurwerk discussie plaats, waar er één groep voorstander is van een vuurwerkverbod. De andere groep is fel tegenstander van een vuurwerkverbod, dus wederom verdeeldheid. Het voelt alsof er overal om me heen alleen nog maar ruimte bestaat voor verdeeldheid. Dan vraag ik mezelf af: ‘wat is er gebeurd met de solidariteit die we als samenleving naar de zorg hebben laten zien?’

Waar we rond het eerste kwartaal van 2020 in samenspraak staan te applaudisseren, worden er nu figuurlijke middelvingers opgestoken naar deze zelfde zorgmedewerkers. Boos zijn op de regering betekent kennelijk uitingen van geweld richting ziekenhuizen en onze andere hulpverleners. Ik ben zoals velen ‘corona moe’, maar ik ben bovenal moe van de grote verdeeldheid die is ontstaan in ons land. Waar brengt deze verdeeldheid ons?