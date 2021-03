Column: op schattenjacht!

Ik ben dol op kringloopwinkels. Ik vind het heerlijk om te snuffelen tussen allerlei grappige snuisterijen en kleding. Vaak ga ik samen met mijn ouders op ‘kringlooptour’ om de gehele middag samen gezellig te gaan snuffelen. Ik zoek vaak naar de echte schatten. Ik kijk voornamelijk naar kleding en accessoires gebaseerd op de jaren ’40, ’50 en ’60, aangezien ik hier dol op ben. Daarnaast zoek ik ook naar games van begin 2000 en eind jaren ’90. Ik zoek vooral naar de ware classics. Oude ps1 en ps2 games, geweldig!

Echter zijn mijn ouders en ik niet de enigste die vaak op ‘kringlooptour’ gaan. Kringloopwinkels zijn hartstikke hip anno 2021. Ik zie vaak vlogs voorbijkomen waarin mensen naar een kringloopwinkel gaan en hun ogen uitkijken. Je weet wel, die met als titel ‘OMG HUGE THRIFT HAUL! *I BOUGHT WAY TOO MUCH*.



Echter snap ik het ook wel waarom kringloopwinkels zo in trek zijn. Ten eerst is het ecologisch verantwoord om te shoppen bij een kringloopwinkel, je koop het namelijk niet nieuw. Daarnaast is het ook leuk voor je portemonnee, aangezien de prijzen bij de kringloop nou niet echt de hoofdprijs zijn. Mijn leukste kringloopvondst was toch wel een prachtige jurk met uitlopende mouwen, voor maar 4 euro!



Maar reden nummer één waarom mensen volgens mij naar de kringloopwinkel gaan, is omdat ze graag verrast willen worden. Als je naar een reguliere retailer als Zara en H&M gaat, dan weet je uiteraard wat er in de winkel ligt. Maar als je naar een kringloopwinkel gaat, dan is elk bezoek anders. Geen enkele kringloopwinkel is hetzelfde en dat maakt op ‘kringlooptour’ gaan nou juist zo leuk. Elk bezoekje is anders, wat voor steeds een unieke ervaring zorgt.

Dus ik zou zeggen, plan die afspraak in bij je plaatselijke kringloopwinkel, nu we weer mondjesmaat naar de winkel kunnen en ga op schattenjacht!

Sam is tweedejaarsstudent Ondernemerschap en Retailmanagement en schrijft columns voor Punt over haar leven als student.