Column: Politieke keuzestress

Maart 2021 staat geheel in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen, die ook nog eens plaatsvinden in tijden van een ongekende pandemie. Vandaag de dag kun je op welgeteld 41 verschillende politieke partijen je stem uitbrengen. Hoe zorg je er in hemelsnaam voor dat je een weloverwogen keuze maakt in een politiek klimaat als dat van Nederland? Het feit dat er zoveel verschillende keuzes mogelijk zijn en de verdeeldheid van vandaag de dag een stempel drukt op de druk om een goede keuze te maken, maakt het kiezen af en toe ontzettend moeilijk. De één weet direct al waar hij/zij op stemt, simpelweg op basis van zijn/haar onderbuikgevoel. Een ander twijfelt eindeloos en vult de ene na de andere kieswijzer in.

Ik neem je mee in mijn keuzeproces en hoe ik tot mijn weloverwogen keuze kwam. Allereerst kijk ik naar de belangen die ik heb binnen de samenleving. Belangen waarvan ik het belangrijk vind dat ze worden behartigd. Voor mij is dat op dit moment de veeteelt. Ik vind het belangrijk dat er een forse vermindering komt aan vee omdat er allang geen veeteelt meer is voor de eerste levensbehoeften, maar ook vanuit winstoogmerk. Bovendien vind ik dat teveel dierlijke producten naar het buitenland wordt geëxporteerd. Daarna kijk ik naar de partijen waarvan ik denk, en misschien zelfs weet, dat ze hier een grote impact in gaan hebben.

Ook vind ik het belangrijk om te weten hoe groot de kans is dat deze partij volksvertegenwoordigers zal hebben in de Tweede Kamer, want dat is belangrijk voor de mate van impact op de besluitvorming. Ook vind ik het belangrijk dat mijn keuze valt op een partij die niet al jaren bij de standaard grote partijen zit, want ik vind het belangrijk dat er een nieuwe lichting komt. Het huidige demissionair kabinet heeft mijn inziens gefaald en herhaling wil ik koste wat kost voorkomen. De situatie rondom de toeslagenaffaire is desastreus geweest voor de gedupeerde gezinnen en daarmee stel ik het misschien zelfs te licht. Ook heeft gebleken dat het kabinet nalatig is geweest aan het begin van de pandemie, nadat er vaak genoeg gewaarschuwd is voor een epidemie of pandemie. Sinds de Q-koorts epidemie achter de rug is zijn er geen preventiemaatregelen genomen en dat is alweer meer dan tien jaar geleden.

Als laatste, maar niet minder belangrijk, kijk ik of de partij die ik voor ogen heb achter de boodschap staat die zij verspreidt. In het huidige politieke klimaat moet een partij alles op alles zetten om stemmen te winnen. Daarom weet je niet altijd of een partij daadwerkelijk haar beloften waarmaakt. Hoe spannend de verkiezingen ook zijn, het bepalen waar je stem naartoe gaat, moet ook leuk zijn. Praat erover! Spar met elkaar, maar bovenal: heb respect voor de ander zijn keuze.

Mocht je het moeilijk vinden om een goed overwogen keuze te maken, is het nog altijd verstandig meerdere stemwijzers in te vullen! Zo zijn er specifieke studentenstemwijzers, maar ook stemwijzers die de kwesties baseren op eerder behandelde moties uit de Tweede Kamer.

Bjorn is tweedejaarsstudent Social Work in Den Bosch en schrijft voor Punt over politiek, het studentenleven, de coronacrisis en rechtvaardigheidskwesties.