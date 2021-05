Column: Druk, druk, druk!

Foto: Ilse Wolf

Toen de verzwaarde lockdown in december 2020 begon, was er opeens veel niet meer mogelijk. Even winkelen, naar een museum gaan of überhaupt een middagje fysieke les volgen, het kon allemaal niet meer. Wat moet je dan gaan doen? Nou dames en heren, mijn antwoord hier op is wandelen!

Ik ben wandelen steeds meer gaan waarderen tijdens de coronaperiode. Ik vind het heerlijk om even samen met mijn zus te gaan wandelen. Ik woon in Rosmalen, dus ik heb de zandverstuiving en het bos al vaak genoeg bezocht dit jaar. Wat kan wandelen toch ontspannend werken! Dat is mij alleen nooit echt opgevallen omdat ik huiswerk aan het maken was thuis of op school een college aan het volgen was. Jammer, eigenlijk…

‘Het is me nooit opgevallen dat wandelen zo ontspannend kan werken’

Ik denk dat steeds meer mensen dit ervaren. Ik denk dat steeds meer mensen wandelen gaan waarderen omdat ze er simpelweg meer tijd voor hebben. We zijn even uit die drukke flow die het dagelijks leven wordt genoemd. Je hoeft je niet meer te haasten voor de trein omdat je anders te laat komt voor je werk, snel een boterham naar binnen werken en uitgeput op het einde van de dag op de bank neer te ploffen. Nee, je kunt nu zelf je tempo en routine bepalen. Wellicht heb je zelfs nog meer tijd over om iets leuks te doen aangezien je niet in de file hoeft te staan. Ik begrijp dat niet iedereen werken via Teams of Skype prettig vindt. Persoonlijk vind ik het natuurlijk ook leuker om mijn klasgenoten in het ‘echt’ te zien. Maar ‘elk nadeel heb zijn voordeel’.

Wat nou als de corona-situatie voorbij is? Gaan we dan weer terug naar ons drukke leven? Ik denk zelf dat er wel het een en ander anders zal zijn. Ik denk dat werknemers en werkgevers echt het thuiswerken hebben ontdekt. Zelf je eigen tempo bepalen en misschien nog een beetje uitslapen. Hoewel op kantoor werken nooit zal uitsterven, denk ik wel dat thuiswerken een blijvend begrip gaat worden in het bedrijfsleven. Ik ben benieuwd hoe werken anno 2022-2023 er uit gaat zien, wanneer de corona situatie (hopelijk) is opgelost…

Sam Jagtenberg is tweedejaarsstudent Ondernemerschap en Retailmanagement en schrijft columns voor Punt over haar leven als student.