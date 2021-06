Column: ‘Het werd zomer’

De flared rokjes en de korte broeken mogen weer uit de kast. Dames en heren, de zomer is gearriveerd! Ik moet eerst nog even zwoegen voor de tentamens en nog een presentatie geven, maar daarna begint ook voor mij de zomer. Daar heb ik erg veel zin in. Ik denk dat deze zomer weer een beetje op een ‘normale’ zomer gaat lijken. De vaccinaties zijn in volle gang en er worden overal weer meer mensen toegelaten. In mijn directe omgeving zijn ook steeds meer mensen gevaccineerd, het gaat met een vlot tempo.

Voorzichtig worden de eerste evenementen weer georganiseerd, waaronder het Eurovisie Songfestival, vorige maand waar ik naartoe ben geweest. Het lijkt wel alsof corona als sneeuw voor de zon verdwenen is. Hoewel dit niet het geval is, gaan we denk ik wel een iets ‘normalere’ zomer tegemoet, wat natuurlijk helemaal super is.

Naast een heerlijke zomer in het vooruitzicht is er ook nog iets anders waar ik erg naar uitkijk, ik ga stage lopen bij Sligro! Dit wordt mijn eerste meeloopstage, waar ik erg naar uit kijk. Hoe gaat het op kantoor? Hoe zal de opdracht gaan verlopen? Allemaal vragen waar ik nu nog geen antwoord op weet, maar die snel beantwoord zullen worden. Ik heb er nu vooral heel erg veel zin in en het lijkt mij in ieder geval een leerzame ervaring.

Ik wens al mijn lezers een lekkere vakantie toe. Ik vond het super om voor jullie te schrijven dit schooljaar. Hopelijk zien we elkaar snel in het echt terug op school.