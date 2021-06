Verbouwing Hogeschoollaan kan bíjna van start: CvB geeft akkoord, nu AMR en Raad van Toezicht nog

Sfeerimpressie Plaza Hogeschoollaan. Bron: iavans.nl

Het duurt nog een jaar voor het daadwerkelijk van start kan gaan, maar het College van Bestuur (CvB) heeft akkoord gegeven voor de verbouwing van de Avanslocatie aan de Hogeschoollaan in Breda. Als de Avans Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht ook instemmen, is het besluit definitief en kunnen de werkzaamheden, een tikkeltje later dan gepland, beginnen. Avans verwacht medio 2024 klaar te zijn met de verbouwing.

De locatie aan de Hogeschoollaan wordt gerenoveerd, verduurzaamd en de academieruimtes worden beter aangesloten op andere onderwijsvormen conform de Ambitie 2025. Even op een rijtje wat er zoal verandert:

Rondom de Plaza (Atrium) komen leertuinen, de Plaza is het verbindend hart

Kantoorruimtes krijgen een meer open en transparant karakter

Xplora wordt een ontmoetingscentrum

Academieruimtes krijgen een open sfeer waar interactie is tussen studenten en docenten en waar zij kunnen samenwerken, zoals bij de Academie voor Gezondheidszorgin Breda.

Open X

In het toekomstige ontmoetingscentrum wat nu Xplora is, komt samenwerken en ontmoeten centraal te staan. De voorlopige werknaam hiervoor is Open X. Daar worden straks grote en kleine evenementen gehouden, er is plek voor overleg en ontmoeting, er zijn vrije studieplekken, stiltewerkplekken en een boekencollectie, catering/foodcourt, exposities in showrooms, themakamers, Avans Innovative Studio (AIS), een fysieke landingsplaats voor ondernemerschap en interdisciplinair onderwijs en onderzoek binnen de Avansmuren.

Centrale voorzieningen

Omdat het aantal studenten en medewerkers de afgelopen jaren fors gegroeid is, past de hogeschool ook de centrale voorzieningen aan. Denk aan een betere doorstroming van de entree, een betere verbinding tussen gebouwdelen, meer open studievoorzieningen en spreiding van de catering.

Schetsplan nieuwe indeling. Bron: iavans.nl

Met deze verbouwing verwacht Avans te voldoen aan de eisen van het klimaatakkoord van Parijs: 50 procent CO2-reductie in 2030. De hogeschool investeert daarmee in duurzaamheid en energiebesparing: naar verwachting ongeveer 30 procent. Er komt extra isolatie in de B- en G-torens, de installaties worden energiezuinig en ledverlichting en slimme schakelingen op verlichting zorgen voor een zo laag mogelijk energieverbruik. Daarnaast gaan de ventilatie, verwarming en koeling alleen aan waar dat nodig is.

Akkoord

Als de AMR en de Raad van Toezicht hun akkoord geven, moet het voorlopige ontwerp uitgewerkt worden tot een definitieve versie. Daar werken studenten en medewerkers samen aan. Daarnaast start er een Europese aanbesteding om aannemers te contracteren.

Een aantal werkzaamheden van de verbouwing is al uitgevoerd. In december 2020 zijn de toiletgroepen, doucheruimten, een kolfruimte en de vijf grote trappenhuizen gerenoveerd. In de zomervakantie van 2022 verwacht Avans te starten met de verbouwing, die in totaal 2,5 jaar duurt. Medio 2024 verwacht moet het klaar zijn.