Avansproject Den Bosch Time Machine in de race voor landelijke ICT-prijs

Het Den Bosch Time Machine-project is genomineerd voor de Computable Awards in de categorie Ondewijsproject. Dat is een van de grootste Nederlandse ICT-prijzen die wordt uitgereikt aan bedrijven, projecten en personen die zich het afgelopen jaar hebben onderscheiden. Avansstudenten die de minor Emerging Technologies Playground volgen, werken aan dit project.

Bij het project Den Bosch Time Machine wordt 800 jaar aan historische data uitgezocht en gedigitaliseerd. Het gaat om informatie in archieven op het gebied van bevolkingsregisters, bouwtekeningen, archeologische en bouwhistorische gegevens, afbeeldingen, audiofragmenten en schilderijen, maar ook om persoonlijke verhalen van Bosschenaren. Deze big-data worden op dit moment mede door studenten van Avans die de minor Emerging Technologies Playground volgen, gedigitaliseerd of ontsloten. De minor is van de Academie voor Industrie en Informatica.

Trots

Projectleider Bertus Rosier is blij met de nominatie en blij voor de deelnemende Avansstudenten. “Ze mogen trots zijn. In de minor werken we aan innovatieve opdrachten waarbij studenten in direct contact staan met opdrachtgevers en eindgebruikers. De opdrachten die we oppakken zijn vaak data- en technologie gedreven”, vertelt Rosier. “De studenten hebben een goed werkend technisch systeem opgeleverd, opgezet vanuit de behoeften van de belanghebbenden. Door samen te werken met andere disciplines ontstaat er een verdieping in het leerproces en op de eindresultaten.”

Punt schreef eerder dit collegejaar al over het project, toen het in de opstartfase zat. Dat verhaal lees je hier.

Samenwerking

Avans is niet de enige die aan het project werkt. Dat doen ze samen met de gemeentelijke afdeling Erfgoed ’s-Hertogenbosch, het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Jheronimus Academy of Data Science, creatieve vakschool SintLucas en het Europese netwerk over militair erfgoed EFFORTS.

Den Bosch Time Machine was een van de 27 voordrachten in de categorie Onderwijsproject en is nu een van de laatste vijf kanshebbers. De bekendmaking van de winnaar is in november.



Vanaf vandaag kan het publiek stemmen op Den Bosch Time Machine of een van de andere geselecteerde projecten. Dat kan hier.