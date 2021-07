Geen reguliere diploma-uitreiking, maar een ‘Walk down memory Lane’ voor studenten Social Work

Het alleen uitreiken van een diploma om de studenten na een kwartiertje weer naar huis te laten gaan? Dat zagen ze bij de Academie voor Social Work in Den Bosch niet zitten. In plaats daarvan organiseerden ze donderdag een ‘Walk down memory Lane’, waarin de pas afgestudeerde studenten via verschillende programma-onderdelen nog een keertje terugblikten op vier jaar Avans. En er werd natuurlijk ook een diploma uitgereikt. Punt volgde de afgestudeerde Hidde van der Linden op zijn tour.

Hidde schiet in de lach, wanneer hij zijn foto van vier jaar geleden aan de muur in de Avanslocatie aan het Hervenplein ziet hangen. ‘’Het moment waarop die foto genomen werd herinner ik me nog goed. Dat was ergens in Sint-Oedenrode. De koffie was er lekker, het gebak nog beter’’, zegt hij.



Feestelijk onthaal

Samen met zijn ouders en vriendin loopt de recent afgestudeerde student Social Work de Walk down memory Lane. Bij dit afstudeerevenement, georganiseerd door de academie, haalden alle 170 vierdejaarsstudenten in tijdsvakken hun diploma op. Maar voor dat zover was, doorliepen ze eerst een programma van een half uur. De studenten werden eerst feestelijk onthaald met een vooraf zelf uitgekozen nummer, Holy Grail van Justin Timberlake in het geval van Hidde, daarna volgde een trip door het schoolgebouw.



Kahoot

Aan het begin van de route werd een feestelijke foto gemaakt bij een photo booth, om daarna na het scannen van een QR-code een persoonlijke videoboodschap van een docent te zien. Na de videoboodschap kregen studenten hun Avansboom, om daarna een Kahoot-quiz met vragen over vier jaar Social Work en de medewerkers te spelen. Na dat moment volgt de officiële diploma-uitreiking, om af te sluiten met een persoonlijk interview.

Lopende bandwerk

‘’Dat ze al die moeite hebben genomen om er zoiets moois van te maken, zegt een hoop over hoe de opleiding is’’, zegt Hidde vlak na de Kahoot-quiz, waar hij overigens maar weinig vragen goed had. ‘’Ik was bang voor lopende bandwerk, maar er werd gelukkig vooraf al beloofd dat ze er iets moois van zouden maken. Nou, dat is gelukt. Echt heel leuk om op deze manier mijn diploma op te halen en tijd bij Avans af te sluiten.’’



Mezelf zijn

De wandeltocht door de school bood Hidde de kans om nog eens terug te blikken op vier jaar bij Avans. Een tijd waarin hij met veel plezier op terugkijkt. ‘’Van begin tot eind heb ik het hier heel fijn gehad. Ik ben nooit met tegenzin naar school gegaan. Het was een plek waar ik mezelf kon zijn, en ook de ruimte had om te zeggen waar het op staat. Dat ervaarde ik als erg prettig en heb ik nodig om te presteren’’, vertelt hij enthousiast.

”Van begin tot eind heb ik het hier heel fijn gehad. Ik ben nooit met tegenzin naar school gegaan.”

Trots

Na het ondertekenen van het diploma wachtte tot slot een interview over de tijd van studenten op Avans. Daarin werd de ouders van Hidde gevraagd hoe zij hun zoon zagen veranderen in vier jaar. Zijn ouders zeiden daarop dat ze Hidde een volwassen man zagen worden die eigen keuzes leerde te maken. ‘’Dat maakt me wel trots, dat ze dat zeiden. Het is mooi om dat van je ouders te horen. Ik weet altijd wel dat ze dat zijn, maar echt uitspreken doen we dat niet zo vaak’’, blikt hij terug.

Hidde na het ondertekenen van zijn diploma

Avansbos

Ook over het krijgen van een boom in het nog te planten Avansbos in Breda en Den Bosch is Hidde enthousiast. ‘’Het is leuker dan een tas met spullen krijgen waar je maar twee dingen van gebruikt en waarvan de rest in de kast verdwijnt. Ik houd van de natuur, dus dit is heel leuk. Het bos ga ik sowieso een keer bezoeken tijdens een wandeling!’’



Na het programma genoot Hidde met zijn ouders en vriendin van een ijsje in de warme zon nog even na op het terras. Lang de tijd om dat ook in zijn zomervakantie te gaan doen, heeft hij niet. Over anderhalve week eindigt zijn vakantie alweer en begint hij aan een baan als preventiemedewerker bij ONS Welzijn. ‘’Daar heb ik veel zin in. Ik heb iets afgesloten op Avans, nu begint het echte werk. Ik heb zin om mijn kwaliteiten te gaan inzetten. Die vakantie komt daarna wel een keer, zodra ik gewend ben’’, blikt hij alvast vooruit.