In een klas vol jongens studeerde Elektrotechniekstudent Maud cum laude af

Maud van der Weegen

Er zijn meer vrouwen in de techniek nodig, vertelde Avansdocent Hannek van Hezik pas tegen Punt. En dat dat inderdaad zo is, kan Maud van der Weegen beamen. Vorige week studeerde ze cum laude af bij de opleiding Elektrotechniek in Breda, in een klas vol jongens. Als klein meisje was ze al gefascineerd door techniek, wat alleen maar groeide toen ze ook nog eens goed bleek te zijn in wiskunde en natuurkunde. “Technische opleidingen hebben onder vrouwen onterecht een stoffig imago.“

Cum laude afstuderen was oorspronkelijk niet het doel van de pas afgestudeerde Maud. In het eerste jaar wel, toen ze haar propedeuse graag met een acht gemiddeld of hoger wilde halen. Dat lukte net niet. “Toen ik er tijdens mijn minor in het laatste jaar achter kwam dat ik op dat moment wél cum laude stond, ging ik er voor. Dat dat nu gelukt is, maakt me heel blij”, vertelt Maud. “Ik voel me er trouwens niet bijzonderder door dan andere studiegenoten, iedereen mag trots zijn op het behalen van het diploma. Elektrotechniek was een pittige opleiding.”

Valt wat te halen

Twee weken geleden schreef Punt over techniekdocent Hanneke van Hezik, die een projectgroep is gestart om meer vrouwen in de techniek te krijgen. Over het belang van zo’n groep doet Maud graag een duit in het zakje. Zelf zat ze in een klas van twintig studenten, waarvan twee vrouwen. “Het is dus hartstikke goed dat zo’n project wordt gestart. Er is een gebrek aan technisch geschoolden en al helemaal aan vrouwelijke werknemers. Op dat gebied valt echt nog wat te halen”, betoogt de Bredase student.

Bij de opleiding Elektrotechniek studeren op dit moment 11 meisjes en 152 jongens. Uit aanmeldingscijfers tot 23 april van dit jaar blijkt dat er op dat moment 1 meisje zich had ingeschreven.

Sexy

“Technische opleidingen hebben onder vrouwen onterecht een stoffig imago. Ik vind techniek best sexy en je kunt het niet meer wegdenken uit onze levens. Het is niet alleen maar werken in de modder. Daar zijn echt veel misverstanden over.”

In haar jaren op Avans was Maud nooit het mikpunt van spot of grapjes die over de grens waren, geeft ze aan. En grappen die over de grens gingen, hoorde ze ook nooit. “Maar het gebeurde wel regelmatig dat álle hoofden van mijn mannelijke studiegenoten omdraaiden als er een knappe vrouw voorbijliep. Het voelde weleens alsof ik in een kleuterklas zat. Maar ik vond het vooral grappig, te ver gingen ze nooit”, vertelt ze lachend.



Acclimatiseren

Op Avans voelde de nu oud-student zich als een vis in het water. Ze vindt het dan ook jammer dat ze vertrekt. “Het was er echt fantastisch, het waren vier hele leuke jaren. Ik had een goede band met mijn studiegenoten en docenten, ook van andere opleidingen. Dat ga ik echt missen”, zegt Maud. Na de zomer begint ze aan de master Information Studies in Amsterdam. De pre-master daarvoor volgde ze al tijdens haar opleiding bij Avans. “Daar heb ik veel zin in, al wordt het wel even acclimatiseren. Ik kom uit een dorp van 1800 inwoners. Breda voelde nog als een groot dorp, maar dat is in Amsterdam vast anders, haha!”



Mauds plannen voor de toekomst liggen nog niet vast. “Ik denk dat ik iets wil gaan doen in de sector industriële automatisering of energietechniek, en dan in het datagebied. Daar liggen een hoop kansen.’’