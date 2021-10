Àmbers tas gemaakt van mangoleer is te zien op de Dutch Design Week

Àmber en haar mangotas

Àmber van de Ven, vierdejaarsstudent Communication & Multimedia Design, doet over twee weken mee aan de Dutch Design Week. Met haar tas gemaakt van mangoleer, PUUR, heeft ze een plekje op het prestigieuze designevenement bemachtigd. ‘’Ik wil laten zien dat je niet altijd nieuwe tassen van plastic of dierenleer hoeft te kopen.’’

Glunderend vertelt Àmber hoe blij ze is dat ze mee mag doen aan de Dutch Design Week, het grootste designevenement uit Noord-Europa dat op 16 oktober begint en jaarlijks in Eindhoven plaatsvindt. ‘’Toen ik me aanmeldde had ik niet verwacht dat ik ook zou mogen meedoen’’, zegt de laatstejaarsstudent. ‘’Het is een hele eer. Het voelt alsof mijn werk eindelijk écht wordt gezien, in plaats van dat het alleen wordt beoordeeld door docenten.’’



Meeste potentie

Het idee voor een van mangoleer gemaakte tas ontstond vorig collegejaar tijdens het verdiepingssemester waarbij Àmber met groepsgenoten moest nadenken over de potentie van biomaterialen in allerlei producten. Daarvoor onderzocht ze meerdere opties. ‘’Maar mango’s hadden de meeste potentie. Dat werkte heel goed’’, vertelt de Bossche Avansstudent, die door het onderwerp werd gegrepen. Na de opdracht ging ze door met haar onderzoek en experimenteerde ze met mango’s die overbleven in supermarkten. De mango’s verpulverde ze tot moes, waarna ze het uitsmeerde over oude textiele lagen. Na een lang drogingsproces is het een sterk materiaal, dat doet denken aan leer.

Eetbaar

‘’Ik zocht naar manieren om bewustzijn onder het publiek te creëren over het gebruik van biomateriaal. En hoe kon dat nou beter dan door er een tas van te maken, een herkenbaar product dat iedereen elke dag gebruikt’’, zegt Àmber, die lachend zegt dat de tassen door het fruitleer ook niet heel verkeerd proeven als je eraan likt. ‘’Als je van mango houdt, tenminste. Ik houd er niet van, haha!’’

De tassen van Amber

Geluk

Na het maken van de tas volgde veel enthousiaste reacties onder bekenden, hoewel sommigen het ook een beetje gek vonden. Dat was de aanleiding om te zoeken naar manieren om haar product verder onder de aandacht te brengen. Die vond ze in deelname aan de Dutch Design Week. Ze schreef zich in en moest daarbij aangeven waarom haar product goed bij het thema van dit jaar aansluit: The Greater Number. ‘’Helemaal in het teken van duurzaamheid en manieren om verspilling tegen te gaan. Dat was mijn geluk!’’



Missie geslaagd

Haar tassen zijn tijdens het evenement, dat jaarlijks zo’n 350 duizend bezoekers trekt, te zien in de lobby van The Student Hotel, tegenover het Centraal Station in de stad. Niet de plek die de meeste bezoekers trekt, maar wel een waarvoor ze geen extra kosten hoeft te betalen. ‘’Bij veel plekken moet je dat wel, ook al ben je al toegelaten voor het evenement. Soms kost het wel 500 euro om te exposeren. Dat zag ik niet zitten’’, vertelt Àmber, die allang blij is dát ze mag meedoen. ‘’Dat is veel belangrijker dan de plek waar ik exposeer. Mijn missie is geslaagd. Misschien haal ik er nog een samenwerking uit, maar ik wil vooral kijken hoe ver ik met mijn tassen kan komen. Met de tassen wil ik laten zien dat je niet altijd nieuwe tassen van plastic of dierenleer hoeft te kopen, dat is nergens voor nodig zelfs!’’

Voorlopig is Àmber nog wel even in de wolken en geniet ze van haar deelname aan de Dutch Design Week. Wat de toekomst haar daarna brengt, weet ze nog niet. ‘’Dat zie ik wel. Ik ben nog een jonge ontwerpster en wil van die fase genieten. Vroeger vond ik biomateriaal niet zo boeiend, nu vind ik het heel interessant. Misschien verandert dat straks wel weer. Eerst genieten!’’



De Dutch Design Week duurt van 16 tot en met 24 oktober.