Nieuwe debatclub voor studenten Bestuurskunde: ‘Goed voor persoonlijke ontwikkeling’

De Academie voor Veiligheid en Bestuur (AVB) is sinds deze week een debatteam rijker. Oprichter is Aron de Hoop, tweedejaarsstudent Bestuurskunde en tevens fractiemedewerker in de gemeente Halderberge. Hij merkte tijdens het jaarlijkse debat onder eerstejaarsstudenten op Prinsjesdag dat er vaker dan eens per jaar behoefte is om met elkaar te debatteren. “Je leert voor een groot publiek te spreken, jezelf te verwoorden en kritisch na te denken.”

Dat een debatteam leuk en leerzaam kan zijn, weet Aron uit eigen ervaring. Op zijn vooropleiding was hij lid van zo’n team, een periode waaraan hij met veel plezier terugdenkt. “Ik heb me enorm ontwikkeld en durf te zeggen dat het ervoor heeft gezorgd dat ik uiteindelijk politiek actief ben geworden. Het was een heel leuke tijd”, vertelt de Bossche Avansstudent. Tijdens het debat over euthanasie op Prinsjesdag zag hij zijn kans schoon om de zaal te vragen of zij interesse hadden in een debatclub. Die was er namelijk nog niet, tot grote verbazing van Aron. “Ik ben gezegend met een luide stem en vroeg aan studenten of ze dat zagen zitten. Nou, dat zagen ze wel. Er kwamen een hoop studenten enthousiast naar me toe!”



Avansbreed

Met het debatteam is Aron van plan debattrainingen te geven en debatten te organiseren voor studenten binnen zijn eigen academie. Al kunnen studenten zich ook aanmelden als ze niet bij AVB studeren. “Maar we moeten ergens beginnen. In de toekomst lijkt het me heel gaaf om door heel Avans debatteams op te richten, bij alle academies en locaties. Dan kunnen we onderlinge wedstrijden organiseren.”

Kritisch nadenken

Als het aan Aron ligt, doet iedere Avansstudent een keer mee aan een debat. Niet om gelijk politiek actief te worden, maar omdat het je helpt na te denken over je eigen mening en rol in de maatschappij. “En het is goed voor je persoonlijke ontwikkeling. Je leert te spreken voor een groot publiek, jezelf te verwoorden en kritisch na te denken. Ook leer je te luisteren en je te verplaatsen in anderen. Bij debatteren komt het voor dat je een stelling moet verdedigen waar je het zelf helemaal niet mee eens bent. Goed in tijden als deze, waarin veel polarisatie is.”

Impact

“Je kunt wel zeggen dat je niets met politiek hebt, maar álles is politiek. Jouw huisbaas, zorgverzekeraar of onderwijsinstelling zijn wel geïnteresseerd in politiek. Politiek heeft impact op het leven van iedereen. Bezig zijn met wat er in de maatschappij speelt is belangrijk, debatteren is een mooie manier om dat te doen.”

Middenweg

Debatteren is volgens de Avansstudent, die als fractiemedewerker voor de PvdA-GroenLinks in Halderberge veel debatteert en ook ooit een groot debat met tv-presentatrice Angela Groothuizen leidde, geen kwestie van er talent voor hebben of niet. Iedereen kan het leren, ongeacht je persoonlijkheid. “Ook als je timide bent, dan stel je je gewoon wat voorzichtiger op. Dat kan een goede tactiek zijn. Als je een grote bek hebt, zoals ik, loop je weer het risico dat je je mond voorbijpraat en gruwelijk onderuitgaat. Daar leer je van. De kunst is om een middenweg te vinden.”



Wie interesse heeft om zich bij de club aan te sluiten, kan langslopen bij het academiebureau van AVB in Den Bosch, of Aron een berichtje sturen via mail, Teams of Instagram.



Wanneer de eerste samenkomst plaatsvindt, is nog niet bekend.