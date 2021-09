Student Theun deed mee aan B&B Vol Liefde, maar vond hij die ook?

Theun in B&B Vol Liefde

Op zoek naar de liefde in een televisieprogramma. Eerstejaars Social Work Theun Laurant deed een poging in B&B Vol Liefde en probeerde het hart te veroveren van Bed en breakfast-eigenares Roxanne uit Roosendaal.

“Ik was klaar met het daten in coronatijd. Al die maatregelen waar we mee te maken hadden, maakten het niet makkelijk om af te spreken en gezellig een drankje doen”, vertelt eerstejaarsstudent Theun Laurant. Toen hij de oproep voor het televisieprogramma voorbij zag komen, een soort Boer zoekt Vrouw voor B&B-eigenaren, gaf hij zich op. “Ik zag een leuke, spontane vrouw voorbijkomen en besloot een gokje te wagen.”

Na een uitgebreide screening door de redactie kreeg Theun te horen dat hij deelnam aan het programma, mits hij ook uitgekozen werd door de familie van B&B-eigenares Roxanne Filion of door haar zelf. “Haar familie koos twee kandidaten uit, onder wie mij.”

Esdoornblad

En dus pakte Theun zijn koffer in voor vier dagen en vertrok richting het landgoed van Roxanne in Roosendaal. Als cadeautje nam hij een maple leaf mee. “Een esdoornblad, maar van de zenuwen sprak ik het uit als marple leaf”, blikt de student terug. Daarna verdwenen de zenuwen als sneeuw voor de zon en vielen hem zelfs de camera’s niet meer op. “Daar ben je zo aan gewend, hoor. En ik had ook genoeg momenten voor jezelf, als Roxanne bijvoorbeeld met een andere deelnemer op date was.”

Wie Theun Laurants zoektocht volgde, zag misschien wel een bekend gezicht op televisie. Het zou zomaar kunnen dat hij je als Avansstudent op weg hielp in de gebouwen of op het gebied van ICT, want tot april was hij als medewerker in dienst van Avans. Nu kun je hem ook kennen als medestudent; sinds begin dit studiejaar studeert hij aan de open opleiding van Social Work in Den Bosch.

Hoewel Theun een gezellige tijd had bij en met Roxanne, blijkt het tussen de twee geen match op liefdesgebied. “We hebben nog vriendschappelijk contact, maar een relatie zit er niet in”, vertelt Theun. “Ik heb veel geleerd van mijn deelname aan het programma. Zo ben ik me ervan bewust geworden dat je elkaar op een eerste date niet meteen goed kent, maar dat je daar meerdere dates voor nodig hebt. Ik zal daardoor minder snel oordelen op mijn eerste gevoel.”

En met datingsprogramma’s? Daar is Theun voorlopig wel even klaar mee. “Maar Expeditie Robinson of Wie is de Mol? mag bellen hoor, dan pak ik meteen mijn koffer weer in!”

Lees meer: ook Social Workstudent Jordy Bouwmans zocht op televisie naar de liefde