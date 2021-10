Honderden buitenlandse studenten mailen housing hotline

Enkele honderden internationale studenten hebben een beroep gedaan op de housing hotline van de Landelijke Studentenvakbond. Ze konden geen kamer vinden of liepen tegen andere problemen aan.

De woningnood is hoog en daar hebben ook buitenlandse studenten onder te lijden. De hotline van de LSVb is de afgelopen anderhalf jaar 658 keer benaderd, meldt de vakbond in een beknopt rapport.

De meest gehoorde klacht: de studenten kunnen geen woonruimte vinden. Soms lijken ze kansloos op de woningmarkt. Ze horen niets als ze op een advertentie reageren of er staat zelfs expliciet ‘no internationals’ in de wervingstekst.

Misbruik

Slechte verhuurders maken misbruik van de situatie, stelt voorzitter Ama Boahene. Ze vragen te veel huur en weigeren soms reparaties uit te voeren. Ze dreigen zelfs met uitzetting als huurders er iets van zeggen.

In het ergste geval worden woningzoekers ronduit opgelicht. Dan betalen ze geld voor de bezichtiging van een kamer die helemaal niet bestaat.

De vakbond heeft vier studenten nader geïnterviewd over hun ervaringen. Ze zijn verbaasd dat hun onderwijsinstelling hen niet kan helpen en zelf geen kamers voor internationale studenten aanbiedt.

Raad

De telling van de LSVb beslaat anderhalf jaar en loopt tot 25 augustus 2021. Daardoor zit de start van het collegejaar er maar één keer in, laat de vakbond weten. In september zijn nog veel nieuwe meldingen binnengekomen, maar die staan in het rapport van volgend jaar.

De hotline is overigens geen telefoonnummer. Studenten kunnen een google-formulier invullen. Medewerkers van de LSVb geven dan raad.