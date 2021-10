Taboes doorbreken op het gebied van mentale gezondheid is wat Avansstudent Pleun op de Dutch Design Week wil doen

Pleun Wilting

Naast Àmber van de Ven doet ook laatstejaarsstudent Communication & Multimedia Design Pleun Wilting dit jaar mee aan de Dutch Design Week. Met haar fysieke installatie Levenslicht vraagt ze aandacht voor mensen met een kwetsbare mentale gezondheid, die ondanks stigma’s en taboe ‘het leven delen en daarmee plek innemen voor persoonlijke groei’. Een thema waar ze zelf nauw bij betrokken is.

“Zelf heb ik ook een periode gehad waarin ik me niet altijd oké voelde. Ik heb periodes gekend waarin ik me eenzaam voelde terwijl ik omringd was door vrienden. Dat was moeilijk”, vertelt Pleun open. “Het was ook in die periode dat ik erachter kwam dat ik niet alleen was, dat lotgenoten dezelfde gevoelens als ik hadden. Het is een gevoel en dat mag er altijd zijn. Dat probeer ik terug te laten komen in mijn werk op de Dutch Design Week.”



Ongeloof

Pleun doet op de Dutch Design Week mee met haar project Levenslicht, dat ze bedacht tijdens een individueel project. Toen haar docenten voorstelden het project in te schrijven voor het grootschalige designevenement in Eindhoven, was dat het startschot van een chaotische periode. “Het project eindigde op een maandag, de inschrijving sloot op woensdag. Ik heb toen heel hard doorgewerkt, zonder te verwachten dat ik mee zou mogen doen. Al was dat misschien ook wel mijn imposter syndrome“, vertelt de creatieve Avansstudent, die blij verrast was toen ze de mail met deelnamebevestiging ontving. “Een stukje ongeloof gemengd met een gevoel van trots. Daarna ben ik gelijk aan het werk gegaan, want ik moest nog een eigen locatie regelen om mijn werk tentoon te stellen. Die krijg je niet zomaar. ‘Go with the flow’, zo ging het, al was het meer een stroomversnelling.”

Jaarringen

Levenslicht bestaat uit individuele generatieve datavisualisaties, die op basis van ‘levensvormende ervaringen’ in een natuurlijke vorm zijn gegraveerd. Hiervoor legde ze twintig mensen -die ze wel en niet kende- een aantal persoonlijke vragen voor, die ze met een waarde van 1 tot 10 moesten beantwoorden. Ze ontwikkelde een programma waarin ze deze waardes invoerde, dat deze waardes vervolgens omzette tot persoonlijke visualisatie-dia’s. Dat leidde tot een fysieke installatie met lichtanimatie over drie assen, die de ‘dynamische relatie tussen verleden, toekomst, mens en de natuurlijke ontwikkeling verbeeldt’. “Het zijn een soort jaarringen geworden van bomen, tijdens het evenement zijn deze losse dia’s ook te zien vanuit een bak die wel wat lijkt op een klassieke dia-bak. Van elk van de twintig deelnemende personen is er zo’n dia waar je naar kunt kijken”, legt Pleun uit. “Zitten de jaarringen dicht op elkaar, is dat een teken van frictie in het leven. Denk dan aan het verlies van een dierbare.”



Abstract

Voor de leek kan haar installatie een beetje abstract ogen, zo geeft Pleun toe. Je moet er namelijk best even je best voor doen haar werk te begrijpen en te zien, iets wat de laatstejaars helemaal niet erg vindt. “Interpretatie hoort bij mijn werk, ik wil niet alles voorkauwen. Mensen mogen en kunnen er zelf iets van vinden”, vertelt ze. “Als er al één persoon is die ik met mijn werk kan helpen of inspireren, is dat mooi meegenomen.”



Behalve haar werk tentoonstellen op het evenement, hoopt Pleun ook tijd te hebben om zélf op ontdekkingstour te gaan en zo te zien wat anderen gemaakt hebben. “Ook voor hen is het een prestatie om op de Dutch Design Week te staan. Dat wil ik graag zien”, vertelt Pleun, die met het oog op de toekomst ook hoopt te netwerken. “Nu ben ik nog druk met afstuderen en mijn pre-master, maar daarna hoop ik verder te werken met het maken van interactieve installaties. Ik ken maar weinig mensen of bedrijven die dat ook doen, dus die hoop ik te ontmoeten.”

Het werk van Pleun is van 16 oktober tot en met 24 oktober te zien bij het Design Perron in Eindhoven, in de buurt van het centraal station. Meer over haar project, inclusief bewegend beeld en het maakproces, zie je op haar site.