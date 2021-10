Rondvraag Stoptober: ‘Als ik wil stoppen met roken, moet dat uit mezelf komen en niet omdat er een landelijke campagne is’

Archieffoto, niet een van de geïnterviewden in dit verhaal

De maand oktober staat sinds 2014 ook wel bekend als ‘Stoptober’. In deze maand wordt rokers gevraagd 28 dagen niet te roken, in de hoop dat ze daarna helemaal stoppen. Een rondje langs de ‘Avansrokers’, om te vragen wat zij van de campagne vinden. “Ik stop pas als ik klaar ben met studeren.“

Van het bestaan van Stoptober weet Bram Jansen, eerstejaarsstudent Integrale Veiligheidskunde in Den Bosch, wel af. En een goed initiatief vindt hij het ook. “Maar mij lukt het nu nog niet om te stoppen”, vertelt hij terwijl hij een hijs van zijn sigaret neemt naast de Subway tegenover Avans aan de Onderwijsboulevard. “Dat komt over een paar jaar wel. Ik weet van mezelf dat ik niet mijn hele leven blijf roken. Als ik er klaar mee ben, stop ik.”



Langzaam ingeslopen

De eerste keer dat Bram een peuk rookte was op een feestje, ‘gewoon’ om het eens te proberen. Daarna volgde er nog een op een feestje en weer een op een ander evenement. “En zo is het er langzaam ingeslopen. Nu rook ik meestal vijf sigaretten per dag, soms wat meer op feestjes en festivals.”

Conditie

Stoppen met roken vindt hij nu nog niet nodig, al ziet hij er wel de voordelen van als het nu al zou gebeuren. “Het zou goed zijn voor mijn conditie. Als ik nu een stuk moet rennen, ben ik kapot”, vertelt de Avansstudent, die wel snapt dat een campagne als Stoptober in het leven is geroepen. “Ik weet natuurlijk dat het niet goed voor je gezondheid is als je je leven lang rookt. Maar dat gebeurt ook niet.”



Een tijdje geleden lukte het Bram al wel om een periode niet te roken, maar daar is nu niet veel meer van over. “Als je tips wilt die je kunnen helpen met helemaal stoppen, moet je dus niet bij mij zijn”, zegt hij lachend.

Avans Hogeschool zet de laatste jaren ook in om roken te gaan. Zo is Avans sinds een paar jaar rookvrij, behalve op aangewezen locaties. Aan het begin van Stoptober hield de GGD nog een informatiebijeenkomst op Avans in Den Bosch over de campagne.

Na de studie

Bij het bordje ‘verboden te roken’ aan de Hogeschoollaan in Breda steken David Wielemaker en Ole Baudoin een sigaret op. “Oh, roken mag hier niet, we lopen wel even door”, zeggen ze. “Stoptober is iets commercieels. Het is net als dierendag: je denkt er wel even aan maar je doet er verder niets mee”, licht student David toe. Hij is eerstejaarsstudent Commerciële Economie in Breda en rookt nu een jaartje of twee. Hij denkt er nog niet aan om te stoppen. “Ik stop pas als ik klaar ben met studeren. Ik weet dat het me nu toch niet lukt met de feestjes die te vieren zijn.”

Ook zijn studiegenoot Ole rookt. “Ik zit nu middenin mijn studententijd. Pas daarna stop ik”, zegt hij. Zijn moeder doet deze week wel een poging niet meer te roken. “Ze wil heel graag stoppen, maar we weten thuis ook allemaal dat ze er chagrijnig van wordt”, grapt Ole. “Ze wil graag dat ik ook stop maar dat ga ik nog niet doen.”

Iets later op de ochtend meldt ook Simone Helgers zich naast de Subway in Den Bosch om een sigaret te roken. De vierdejaarsstudent Communication & Multimedia Design is er wel vaker te vinden, ook zij rookt elke dag een aantal peuken. “Maar in tijden van stress, zoals nu met afstuderen, wel wat meer dan normaal.”



Motivatie

De Avansstudent baalt ervan dat ze zich tien jaar geleden liet verleiden om eens een sigaret te proberen. Anders had ze nu misschien niet gerookt, zegt ze. Een initiatief als Stoptober juicht ze dan ook toe, al is het niets voor haar. “Als ik wil stoppen met roken moet dat uit mezelf komen en niet omdat er een landelijke campagne is. Dat is geen goede motivatie voor mij”, vertelt ze. “Een nieuw begin na mijn studie, het willen beginnen aan kinderen: dát zouden goede redenen kunnen zijn. Dan zou ik er ook direct mee stoppen, en niet vanaf een bepaald moment.”



