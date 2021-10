Student op stage: niet als profvoetballer, maar als marketingstagiair zit Thomas bij topclub PSV

Thomas Luijendijk is stagiair bij PSV

Dat Thomas Luijendijk als voetballer PSV niet zou gaan halen, wist hij al lang. Veel met voetbal in het bijzonder heeft hij als hockeyer ook niet. Waar de laatstejaarsstudent Commerciële Economie in Den Bosch meer talent voor heeft is marketing, waardoor hij nu alsnog bij de Eindhovense club actief is. Zijn afstudeerstage loopt hij op de marketingafdeling van PSV ESports. “Je merkt aan alles dat je bij een topclub zit. “

“Vorige week waren mijn collega’s en ik tot twaalf uur ’s avonds in het stadion om een video op te nemen. Dat was zo gaaf, je komt op plekken die niet voor iedereen te bezoeken zijn “, vertelt Thomas enthousiast wanneer hem gevraagd wordt hoe zijn stage tot nu toe bevalt. “Er gebeurt hier zo ontzettend veel, zeker de dagen voor Europese wedstrijden. Dan zie je overal mensen lopen. Van mensen op kantoor tot de grasmeesters die voor een perfecte grasmat zorgen. Dat is echt imposant om mee te maken. “



Netwerk

De Avansstudent is nog maar een paar weken bezig met zijn stage, maar praat erover alsof hij er al jaren zit. Dat komt omdat hij de club al langer kende, van de minor Esports Event & Media Management. Tijdens die minor voerde hij een opdracht voor PSV uit. “Ik kende dus al wat mensen, die ik benaderde toen ik een afstudeerstage zocht. Dat hielp wel”, vertelt Thomas.



Vrijheid

Als stagiair voor de Esportsafdeling van PSV, dat een Fifa- en League of Legends-team heeft, is Thomas verantwoordelijk voor het bedenken en maken van content voor het League of Legends-team. Zo maakt hij video’s en houdt hij de social media-kanalen in de gaten. Ook regelt hij praktische zaken voor het team wanneer er een evenement wordt georganiseerd in het stadion. “Heel leuk en uitdagend werk, waarbij ik een hoop vrijheid krijg. Ik vind het ergens ook wel bijzonder dat ik een club als PSV ben gekomen terwijl ik niet zoveel met voetbal in het speciaal heb. Ik houd van alle sporten en kijk daar graag naar.”





Opleidingsdoosje

Tijdens zijn colleges op Avans wordt Thomas voorbereid op het latere werkveld. Maar wat hij tijdens zijn opleiding heeft geleerd, sluit niet helemaal aan bij zijn huidige stage. “Avans heeft me wel handvaten gegeven, of een ’opleidingsdoosje’ zoals ik het noem, waar ik af en toe iets uithaal. En dat werkt “, geeft Thomas aan. “Tijdens een stage ben je vooral afhankelijk van de mensen om je heen en jezelf. Als je er veel energie instopt, krijg je ook een hoop terug. Serieus met je werk bezig zijn wordt gewaardeerd. En dat ben ik. “

‘Tijdens een stage ben je vooral afhankelijk van de mensen om je heen en jezelf. Als je er veel energie instopt, krijg je ook een hoop terug’





Flexibel

De stage van Thomas, die hij zowel vanuit huis als vanuit het Philips-stadion uitvoert, duurt tot begin 2022. Het is zijn doel om bij PSV een jongere doelgroep te bereiken en om een eigen ruimte voor de e-sporters te creëren waarin ze altijd kunnen trainen. Nu is die ruimte namelijk verbonden aan de openbare fanshop, waar ook supporters terechtkunnen voor een potje Fifa. Het belangrijkste deel van zijn opdracht bestaat uit het activeren van de ruimte voor de fans. “Tot nu toe krijg ik het gevoel dat ik niet zomaar een stagiair ben, maar onderdeel van het team. Heel fijn is dat”, zegt Thomas, die zijn stage best flexibel kan inrichten. “Als ik ’s avonds moet fluiten voor de hockeybond, of even een uurtje wil sporten overdag, is dat geen probleem. Dan merk je dat bij een grote sportclub zit.”

“Hopelijk kan ik voor het eind van de stage nog eens een wedstrijd van PSV bezoeken in een vol stadion. Maar dat gaat wel lukken. En ik heb zin in de landsfinale van League of Legends in oktober, waarin het PSV-team zaterdag de halve finale speelt. Daar ben ik sowieso bij!”