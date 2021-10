Noodoproep heeft effect: urgente woningnood internationale studenten opgelost

Goed nieuws voor woningzoekende internationale studenten van Avans. De oproep van twee weken geleden om logeerruimte te zoeken voor internationale studenten, leidde tot zoveel reacties dat alle urgente problemen zijn opgelost. Dat betekent dat deze studenten waarschijnlijk niet hoeven te stoppen met hun studie doordat ze helemaal geen woonruimte hebben of omdat ze bijvoorbeeld geen hotel kunnen betalen.

“Dat is mooi, fantastisch nieuws”, laat een woordvoerder van Avans weten. “Echt heel tof dat we zoveel reacties hebben ontvangen. De collega’s van International Office hebben hard gewerkt om zoveel mogelijk matches te vinden. Dat dat in anderhalve week is gelukt, is heel mooi.”

In Den Bosch zijn er vijf studenten naar een logeeradres gegaan en vijf naar een meer permanente oplossing. Tien studenten vonden inmiddels zelf al iets. In Breda gaat het om 16 studenten die zijn ondergebracht op een logeeradres. Zes studenten hebben gisteren nog de vraag gekregen of ze buiten Breda geplaatst wilden worden. Of ze daar gebruik van maken is nog niet zeker, omdat internationale studenten geen ov-kaart krijgen. Van een groep van zo’n 35 studenten krijgt Avans overigens geen reactie, waardoor ze ervan uitgaan dat dat geen urgente gevallen meer zijn.



Extern

Het gaat in veel gevallen om woonplekken die beschikbaar worden gesteld door mensen van buiten Avans. Een aantal studenten logeert wel bij medewerkers van de hogeschool, zoals bij Jacomine Ravensbergen, vicevoorzitter van het College van Bestuur.

Ondanks de resultaten blijft Avans internationale studenten oproepen om zelf naar een meer definitieve plek te zoeken. In veel gevallen gaat het nu om een tijdelijke oplossing.