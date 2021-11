Anderhalve meter geldt niet in hoger onderwijs

Behalve de mondkapjes verandert er voorlopig niets in het hoger onderwijs. De anderhalve meter afstand is een advies, maar hogescholen en universiteiten hoeven hun onderwijs niet aan te passen.

Dat laat het ministerie van Onderwijs weten. “Onderwijs is zo belangrijk dat ervoor gekozen is om het ongemoeid te laten”, zegt woordvoerder Michiel Hendrikx.

Gisteren kondigden premier Rutte en minister De Jonge nieuwe coronamaatregelen aan. Studenten en medewerkers moeten weer mondkapjes dragen als ze op de campus rondlopen. In de lessen mag het mondkapje af.

Maar het demissionaire kabinet gaf ook het advies om weer anderhalve meter afstand te houden. Dat is dus een advies, onderstreept Hendrikx, en geen verplichting. “Als je in de collegezaal of de kantine anderhalve meter afstand kunt houden, doe dat dan vooral. Maar zit je in een werkgroep en kan het niet, dan is goed onderwijs belangrijker dan de anderhalve meter.”

QR-codes

Ook met QR-codes krijgt het hoger onderwijs voorlopig niet te maken. De studenten niet, maar ook de medewerkers niet.

Het kabinet werkt aan een wet die werkgevers toestaat om de QR-code van hun personeel te checken, maar die gaat alleen gelden voor sectoren waarin het coronatoegangsbewijs wordt gebruikt, zoals de horeca. Nu kan de café-eigenaar wel de gasten checken, maar niet het personeel, en dat wil het kabinet veranderen.

“Dat heeft nu geen betrekking op het hoger onderwijs”, zegt Hendrikx. Pas als het coronatoegangsbewijs ook in het hoger onderwijs wordt ingevoerd (“Dat is gelukkig nog ver weg”) zou die wet ook gevolgen kunnen krijgen voor docenten en andere medewerkers.

Opgelucht

Universiteiten, hogescholen en studentenorganisaties reageren opgelucht dat er zo weinig verandert. “Fijn dat het fysieke onderwijs gewoon door kan gaan”, zegt woordvoerder Ruben Puylaert van universiteitenvereniging VSNU. “Het is natuurlijk voor iedereen afwachten hoe het verder gaat, maar wij willen het onderwijs graag fysiek houden. Dat heeft echt meerwaarde. Het zou ook funest zijn voor de werkdruk als we opeens weer een deel online moeten doen.”

Ook studentenorganisaties ISO en LSVb zijn tevreden dat het onderwijs voorlopig buiten schot blijft. “We zijn heel blij dat er ook een keer niet over het hoger onderwijs gesproken wordt bij een persconferentie”, zegt ISO-voorzitter Lisanne de Roos.

Coronatoegangsbewijzen in het hoger onderwijs ziet De Roos sowieso niet zitten. “Het onderwijs is de laatste sector waar je zo’n coronatoegangsbewijs zou moeten invoeren Dat is echt een laatste redmiddel, zei de minister altijd, bijvoorbeeld als er weer lockdowns komen. Heel goed dat het kabinet daaraan vasthoudt.”

Ernst

Rutte en De Jonge hopen dat iedereen weer beter doordrongen raakt van de ernst van de situatie en bijvoorbeeld – gevaccineerd of niet – thuisblijft bij coronaklachten en zich dan laat testen bij de GGD.