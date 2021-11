CDJA wil leerrechten in plaats van leenstelsel

Illustratie: Daan van Bommel

De jongerentak van het CDA wil geen terugkeer van de oude basisbeurs, maar een systeem van leerrechten. Iedereen krijgt dan 18 duizend euro bedoeld voor studie of bijscholing.

“Een mislukt experiment van PvdA, GroenLinks, D66 en VVD”, noemt het CDJA het sociale leenstelsel. De christendemocratische jongeren willen er zo snel mogelijk vanaf en kregen steun van het CDA-partijcongres. Zonder de terugkeer van basisbeurs zou het CDA niet in een nieuwe coalitie mogen stappen.

Iedereen evenveel geld

Toch komt het CDJA nu zelf met een alternatief voor de basisbeurs: een leerrechtensysteem voor studenten en werkenden. Uitgangspunt is dat iedereen, ongeacht zijn opleidingsniveau, evenveel geld krijgt om al zijn opleidingen en cursussen mee te betalen.

Jaarlijks gaat het om een bedrag van 3.600 euro, het equivalent van de oude basisbeurs voor uitwonenden. Dat bedrag wordt vijf keer toegekend: genoeg om een universitaire master mee te behalen. Dus 18 duizend euro in totaal.

Renteloos bijlenen

Dat is niet genoeg voor onder anderen geneeskundestudenten en hbo’ers die een schakelprogramma en een master volgen. “Dat gaat om een kleine groep”, zegt CDJA-bestuurslid Marieke Pronk. “Zij zullen dat jaar extra renteloos moeten bijlenen of je zou moeten kijken naar een uitzondering voor hen. De gemiddelde nominale studieduur is vijf jaar.” Hbo-studenten die in vier jaar hun bachelordiploma behalen, krijgen in het CDJA-voorstel dus nog 3.600 euro leertegoed, dat ze in hun verdere loopbaan kunnen inzetten.

Studenten krijgen het geld niet volledig in handen. Eerst wordt het collegegeld ervan betaald, om er zeker van te zijn dat het bedrag vooral aan onderwijs wordt besteed. Voor hun levensonderhoud blijven de studenten aangewezen op hun ouders, bijbaantjes, een aanvullende beurs en de mogelijkheid om te lenen.