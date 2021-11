Column: Balans

Als derdejaars Social Work student op Avans Hogeschool kom je voor een keuze te staan. Deze keuze betreft een jaar stage lopen, het schrijven van een scriptie als Sociaal Agogisch Praktijkproject en het volgen van een minor. In mijn geval staat het derde jaar in teken van stage lopen bij Leermakers Autismegroep.

Een stage lopen in je derde schooljaar op de opleiding Social Work betekent dat je een voltijd stage loopt. Náást deze werkzaamheden heb je ook nog school. Voor mij betekent dit de ultieme uitdaging om als student in balans te blijven; binnen je persoonlijke en professionele leven.

Wat zou het prettig zijn als alles vanzelf ging, een huisje of plekje voor jezelf, een (bij)baan om alles te bekostigen en genoeg rust om de balans binnen dit leven van werken, leren en wonen te behouden. Echter blijkt het vinden van deze balans een van de grootste uitdagingen waar ik als student tegenaan loop. Het is niet zo gemakkelijk, want niets gaat vanzelf. Het vinden van een woning wordt je op alle fronten bemoeilijkt; zie het maar eens te betalen als bijna alles boven de huursubsidiegrens valt. Zie maar eens in aanmerking te komen voor een woning die wel passend voor je is. Zie maar eens je kansen te vergroten om een loting te winnen, wat nagenoeg onmogelijk is. In de huidige economische status waar we in verkeren blijken al deze vraagstukken mij een grote stressfactor te zijn.

Als ik dan ook nog eens voltijd stage loop en een opleiding volg, past het niet meer om een bijbaan te hebben. Mocht ik in aanmerking willen komen voor een woning, dien ik een minimaal bedrag aan inkomen te hebben. Aan dit inkomen kom je niet met een bijbaan en een stagevergoeding, laat staan enkel een stagevergoeding.

Gelukkig bestaat het perspectief dat je na je afstudeerfase eindelijk aan de slag kan gaan, in mijn geval aan de slag als sociaal agogisch werker. Dit betekent voor mij dat ik eindelijk kan gaan doen waar ik energie uit put. Dat perspectief helpt me om in balans te blijven. Er valt nog genoeg te winnen op het gebied van balans, maar dat kan ik in mijn zak steken. Daarbij komt kijken dat ik bof dat ik studeer bij deze academie, want balans is hier een uiterst belangrijk thema.

In de afgelopen seizoenen zijn we allemaal uitgedaagd en geprikkeld om in balans te blijven. Ik kan me voorstellen dat een ieder hierdoor weerbaarder of juist kwetsbaarder is geworden. Kijk om je heen wat je kan betekenen voor een balans van de ander. Onderschat de waarde van in balans blijven niet, want de uitdagingen waar we als mens voor komen te staan kunnen overweldigend zijn. Voor mij is het een grote zoektocht, ongetwijfeld ook voor een ander.