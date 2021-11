Coronamaatregelen op Avans: toezichthouders keren terug, maar delen geen boetes uit bij niet dragen mondkapje

De toezichthouders die eerder al op Avans rondliepen om studenten te wijzen op het dragen van mondkapjes, keren vanaf maandag terug. Zij gaan handhaven, maar delen geen boetes uit als studenten of medewerkers ‘m niet dragen. Het bewaren van anderhalve meter afstand wordt dringend geadviseerd op plekken waar dat kan, maar is geen verplichting.

Dat laat een woordvoerder van Avans weten. De regiegroep van de hogeschool overlegde gisteren over wat te doen nu er nieuwe coronamaatregelen gelden. Het dragen van mondkapjes wordt verplicht bij verplaatsen door het gebouw, dus wanneer je van lokaal naar lokaal loopt.

Anders dan voor de zomervakantie worden er geen verplichte looplijnen aangebracht. Avans gaat aanwezigen wel weer actiever wijzen op hygiënemaatregelen als het handen wassen. Dat gaan ze doen met posters. Ook blijven de deuren van toiletten weer open staan, zodat je geen deurklinken hoeft aan te raken.

Fysiek onderwijs

Omdat het geen verplichting is om anderhalve meter afstand te bewaren, gaat het fysieke onderwijs op dit moment gewoon door. Toen afstand bewaren nog wel een verplichting was en geen advies, mochten niet alle studenten tegelijk in de Avansgebouwen zijn. Daardoor werd uitgeweken naar online lessen.

Open dag

De fysieke open dag van 13 november gaat zoals aangekondigd door. Bij het organiseren is rekening gehouden met het coronavirus. Om absolute drukte te voorkomen, werkt Avans met tijdssloten.