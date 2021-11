Cyndra de Ruijter benoemd tot adjunct-directeur cluster New Marketing & Entrepreneurship

Foto: Angeline Swinkels

Het College van Bestuur heeft Avansmedewerker Cyndra de Ruijter benoemd tot adjunct-directeur van het cluster New Marketing & Entrepreneurship. Die functie gaat ze vanaf februari 2022 vervullen.

In 1998 begon Cyndra als vakantiekracht bij de Hogeschool Brabant. Ze heeft na die tijd veel verschillende functies uitgeoefend. Zo is ze 6 jaar hoofd Communicatie geweest bij Dienst Marketing Communicatie en Studentenzaken (DCMS). In 2015 maakte ze de overstap naar het geven van onderwijs.

Ervaring

Bij de opleiding Communicatie was De Ruijter docent, daarnaast had ze meerdere taken zoals internationaliseringscoördinator en managementteam-lid. Sinds februari is ze waarnemend adjunct directeur bij de Academie voor Communicatie en User Experience (ACUE). Daar deed ze veel ervaring op op het gebied van onderwijs en organisatieontwikkeling.

Cluster

Samen met Eric Pardon en Bas Vogelsangs vormt De Ruijter de nieuwe directie van cluster New Marketing & Entrepeneurship, wat overigens een voorlopige naam is. In het cluster vallen de opleidingen Ondernemerschap & Retail Management, International Business en Commerciële Economie.

De Avansmedewerker is benoemd per 1 februari 2022. Vanaf die datum nemen Rene Bosma en Hanneke van Bleek (vanuit het Cluster Creative Innovation) de aansturing over de opleidingen Communicatie en Communication & Multimedia Design (CMD) Breda op zich.