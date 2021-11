Dag van de Ondernemer: ‘Als student mag je op je bek gaan’

Sven Platenburg tijdens een van de brainstormsessies

De beste tijd om een bedrijf te beginnen? Tijdens je studie, vindt vierdejaarsstudent Business Innovation Sven Platenburg. Punt spreekt met Sven op de Dag van de Ondernemer over zijn bedrijf The Pioneers Company dat brainstormsessies faciliteert bij bedrijven die out of the box willen denken.

Hoewel Sven Platenburg in jaar vier van zijn studie ‘pas’ zijn bedrijf startte, wist hij al wel langer dat hij een eigen onderneming wilde beginnen. “Maar lange tijd wist ik niet wát voor bedrijf”, vertelt hij. Tijdens de minor Project van je Leven waarin, die Sven nu volgt aan de Hogeschool Utrecht, én door gesprekken te voeren met begeleiders van het Avans Ondernemers Centrum (AOC), bedacht hij The Pioneers Company. Bij zijn opleiding leerde hij namelijk out of the box denken en hoe je dat anderen leert. Dat doet hij binnen zijn bedrijf door het geven van brainstorrmsessies bij opdrachtgevers als de Rabobank, SureCare en FITNESSplaza.

“Een opdrachtgever wil graag een evenement organiseren. Hoe, wat waar en wanneer, dat is nog onduidelijk”, schetst Sven kort een van zijn opdrachten. “Om op een originele manier een evenement te organiseren, faciliteer ik een brainstormsessie. Dat kan heel simpel beginnen op een old-school manier door het invullen en opplakken van post its op de muur. Al die ideeën sorteren we en brengt de groep dan samen.”

Vliegtuigjes vouwen

Merkt Sven dat de groep z’n aandacht er lastig bijhoudt? Dan gooit hij er een energiser in. “Ik haal de groep dan heel even uit de opdracht en laat ze bijvoorbeeld met hun niet-dominante hand een vliegtuigje vouwen. Dat is lachen, want dat is écht moeilijk.”

Tijdens Project van je Leven heeft de Avansstudent alle tijd om zich volledig te storten op The Pioneers Company, maar vanaf februari gaat hij terug de schoolbanken in voor zijn afstudeerstage. “Die kan ik eventueel lopen bij mijn eigen bedrijf, maar er is een grote kans dat ik ga afstuderen bij een ander bedrijf. The Pioneers Company zit nog in de opstartfase, terwijl je als je stage-opdracht een innovatieproject moet doen. Daar vind ik het voor mijn eigen bedrijf nog iets te vroeg voor.”

“Ik vind het spannend om straks mijn studie te moeten combineren met The Pioneers Company.” Nu heeft hij er alle tijd voor, dat is straks wel anders. “Dan kan ik niet zoveel opdrachten meer aannemen, dus probeer ik nu zoveel mogelijk waarde te leveren.”

AOC

Net als vele andere studentondernemers raadt ook Sven het aan om als student een eigen bedrijf te beginnen. “Nu kun je op je bek gaan, want je bent nog student.” Hij tipt ook dat je het best advies kunt inwinnen bij het AOC. “Dat is een fijne plek om te sparren over je ideeën en bedrijf.”