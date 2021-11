Internationale studenten Ping en Yao wonen bij Avansmedewerker Lia in huis (VIDEO)

Vlnr: Lia Geerts, Yao Xiao en Ping Dai in de achtertuin van het huis van Avansmedewerker Geerts

Internationale studenten Ping Dai en Yao Xiao uit China wonen sinds een paar weken in huis bij Avansmedewerker Lia Geerts in het Brabantse Chaam. Daar kwamen ze terecht via de oproep van Avans aan medewerkers en anderen om internationale studenten in huis te nemen. Dat kwam als geroepen voor de twee, die daarvoor nare ervaringen hadden met huisbazen. “Lia voelt als een moeder voor ons.”

Glunderend van trots laten Ping en Yao ‘hun’ huis in Chaam zien, waar ze zich na een paar weken al helemaal thuis voelen. “Kijk, we hebben zelfs een kleine verwarming gekregen van Lia”, vertelt Ping, wijzend naar een apparaat in de hoek van de studiekamer, die de Avansmedewerker speciaal voor de twee buitenlandse studenten heeft ingericht. “Dat is zó aardig! Wat ook leuk is, is dat we door het raam een mooi uitzicht hebben op de straat. Nu zijn de blaadjes aan de bomen bruin, maar een paar weken geleden heel kleurrijk. We hebben altijd iets om naar te kijken.”



Oplichters

Hoe fijn de twee uit China afkomstige studenten het nu hebben, zo beroerd was het een paar weken geleden voor ze. Hun zoektocht naar woonruimte in Nederland begon een paar maanden geleden in Polen, waar de twee aan de Universiteit van Warschau studeren. Dat ging moeizaam. “Op Facebook kwamen we vooral oplichters tegen en veel verhuurders wilden ons niet, omdat we maar een semester blijven. Dat vonden ze te kort”, vertelt Yao, die steeds wanhopiger werd en tot een dag voor vertrek dagelijks tig telefoontjes pleegde om toch iets te vinden. Dat leek succesvol te eindigen, toen de twee een woonruimte in Breda vonden. Het draaide echter uit op een zeer vervelende ervaring.

“Onze huisbaas was helemaal niet aardig, ze kwam vaak zonder het aan te kondigen mijn kamer binnen. Dat ervaarde ik als zeer onprettig”, vertelt Ping. “Op een avond werd het zo erg dat ze mijn kamer binnenkwam met een metalen voorwerp. Ze was erg agressief. Ik belde zelfs de politie. De dag erna hebben we onze koffers gepakt en zijn we naar Avans gegaan voor hulp.” De hogeschool kwam daarop in actie en zorgde ervoor dat de twee die avond konden overnachten in een hotel in Oosterhout. Daar bleven ze vijf dagen, tot ze via International Office te horen kregen dat een Avansmedewerker plek voor ze had. Dat bleek Lia Geerts te zijn uit Chaam, een dorpje onder Breda.



Rust

“Het is echt super, Lia is erg open en zorgde ervoor dat we ons gelijk thuisvoelden. We hebben onze eigen etage met badkamer; echt een plek voor onszelf. Dat is heel fijn”, vertellen de twee, die in Chaam nou niet bepaald een bruisende studentenstad hebben gevonden. “Maar dat is niet erg, het heeft alles wat we nodig hebben. De mensen zijn er aardig, groeten elkaar op straat en het is er rustig. Daardoor slapen we goed. Het is de plek waar we van droomden.”

Deze week is het de week van de internationale student. In deze week publiceert Punt verschillende verhalen die betrekking hebben op internationale studenten. Houd de site dus goed in de gaten!



Aardappelsoep

Huur hoeven de twee minorstudenten niet te betalen, wel gas, water en licht. Ook betalen ze de boodschappen wanneer ze koken. “Dat is erg leuk. Wij koken Chinese gerechten voor Lia en zij Nederlandse voor ons, zo leren we van elkaar. Het Nederlandse eten vinden we lekker, op aardappelsoep na”, zeggen de twee, die niet alleen het eten in Nederland hebben leren kennen. “We zijn al met de familie van Lia naar de Efteling en Kinderdijk geweest, dat was sprookjesachtig. Erg gezellig ook en een goede manier om over de Nederlandse cultuur te leren.”



Als de twee studenten niet het land verkennen, studeren ze. Ze staan ingeschreven bij de Universiteit van Warschau in Polen en volgen bij Avans de minor Teaching English Abroad (TEA). Ze volgen het Erasmus programma. “Daar hoorden we over in Polen. Aan docenten vroegen we wat de beste plek was om naartoe te gaan. Dat was Avans volgens hen, dat staat heel goed aangeschreven”, vertellen de twee, die dat tot nu toe kunnen beamen. “De docenten zijn hier heel aardig en helpen je als internationale student goed. Het zegt genoeg dat ze ons bij Avans ook hielpen met het vinden van woonruimte toen we in de problemen zaten. De sfeer is echt heel goed.”

Ping en Yao zijn erg blij dat Avans in actie komt om woonruimte te vinden voor internationale studenten. “Dat zegt iets over de school en de medewerkers. We zijn blij met deze oplossing”, zeggen de twee, die nóg blijer zijn dat ze bij Geerts terechtkwamen. “Lia is een moeder voor ons, zo voelt het echt. We zijn onderdeel van haar gezin. Dat is heel speciaal.”