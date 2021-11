Ongeregeldheden in Avanssteden: meerdere aanhoudingen na vuurwerkincidenten en vernielingen

In Avanssteden Roosendaal en Tilburg zijn gisteravond ongeregeldheden uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht en met vuurwerk gegooid. In Roosendaal leidde dat tot brand bij een basisschool, die vandaag door de schade dicht blijft.

Ook vloog in Roosendaal door het afsteken van zwaar vuurwerk een auto in brand. Vijftien mensen zijn door de politie opgepakt. De wijk Langdonk werd tijdelijk afgezet en er was veel ME op de been, schrijft BN deStem.



In Tilburg kwamen tientallen jongeren bij elkaar in een park. Zij sloopten een aantal prullenbakken. Aanhoudingen werden daarbij niet verricht.



Rotterdam

De rellen vonden niet alleen plaats in Avanssteden, maar gedurende het weekend in het hele land. Het begon op vrijdagavond in het centrum van Rotterdam, toen een aangekondigde protestactie tegen de aangescherpte coronamaatregelen uit de hand liep. Er vielen meerdere gewonden. Twee mensen moesten met schotwonden naar het ziekenhuis, doordat de politie met scherp schoot. Dat de politie met scherp schoot, gebeurde voor het laatst in 2009.

Voetbalstadions

Ook in steden als Leeuwarden, Groningen, Enschede en Roermond ging het dit weekend mis. De onrust bleef niet alleen beperkt tot op straat: ook in voetbalstadions was het onrustig. Relschoppers drongen tijdens wedstrijden binnen bij de stadions van AZ, Heracles Almelo en Cambuur Leeuwarden en staken vuurwerk af of betraden het veld.

Duel na 19 seconden stilgelegd. Supporters proberen door het hek te komen pic.twitter.com/c0fwUg6rVD — Stef de Bont (@stefdebont_vi) November 21, 2021 Ongeregeldheden bij voetbalwedstrijd Cambuur Leeuwarden – FC Utrecht

Eerder dit jaar werden er ook al vernielingen aangericht in steden als Eindhoven en Den Bosch. Dat kwam door relschoppers die het niet eens waren met de invoering van de avondklok. Bossche Avanslocaties sloten toen hun deuren.