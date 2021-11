Toekomstig cabaretiers opgelet: Koningstheateracademie wordt onderdeel van Avans

Het toekomstige EKP-pand. Via Avans Hogeschool.

Wie in zichzelf een toekomstig cabaretier ziet, kan zich er vanaf komend collegejaar bij Avans tot laten opleiden. De Koningstheateracademie in Den Bosch wordt onderdeel van Avans Hogeschool en gaat zich vestigen in het EKP-pand. Het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) kondigde onlangs aan dat de overheid de Bachelor of Cabaret met ingang van volgend collegejaar volledig gaat bekostigen.

Sinds de oprichting in 1999 was de Koningstheateracademie een privaat gefinancierd opleidingsinstituut. Dat betekende dat de kosten om eraan te studeren hoger waren dan bij andere opleidingen. Doordat de overheid de opleiding nu gaat financieren, verandert dat vanaf komend jaar. Voor de huidige en nieuwe studenten betekent het nieuws dat ze vanaf komend collegejaar het wettelijke collegegeld gaan betalen. Nu betalen voltijdstudenten per jaar 4250 euro.

Creative Innovation

De opleiding wordt onderdeel van de cluster Creative Innovation, waar ook opleidingen St. Joost School of Art & Design, Communication & Multimedia Design, Communicatie en Business Innovation deel van uitmaken.

EKP-pand

De opleiding gaat zich vestigen in het EKP-pand in Den Bosch, dat de komende jaren wordt verbouwd tot creatieve broedplaats waar onderwijs, kunst, cultuur en design samenkomen. Op die locatie komt ook een theater en horecagelegenheid, waar het Koningstheater haar studenten zal laten optreden.

Unieke mogelijkheid

René Bosma, directeur van St. Joost School of Art & Design, is blij met het nieuws. ‘’De Koningstheateracademie verrijkt de toekomstige leeromgeving in het EKP-pand. We bieden de studenten hiermee een unieke mogelijkheid tot samenwerking binnen een breed scala aan kunstdisciplines’’, vertelt hij.

Het is niet zo dat iedereen die wil, de opleiding vanaf komend collegejaar zomaar kan volgen. De opleiding kende tot dusver een kleine studentenpopulatie en dat zal zo blijven. Er is plek voor twaalf nieuwe studenten per jaar. Wie toegelaten wil worden, moet eerst meerdere auditierondes doorstaan.