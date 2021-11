Wendy Stubbe en Irene Demmers nieuwe adjunct-directeuren cluster Economie & Business

Foto: Pixabay – Megan_Rexazin

De vacatures voor adjunct-directeuren bij Economie & Business zijn ingevuld. Het College van Bestuur benoemt Wendy Stubbe en Irene Demmers als adjunct-directeuren van het nieuwe cluster dat gerealiseerd wordt in de Ambitie 2025. Tonnie Huibers is de directeur van het cluster.

In de Ambitie 2025 bundelt Avans alle opleidingen tot clusters. Binnen de cluster Economie & Business vallen de opleidingen Bedrijfskunde, Integrale Veiligheidskunde, Accountancy, HRM, Finance & Control en Bestuurskunde/Overheidsmanagement. Wendy Stubbe en Irene Demmers vormen vanaf eind dit jaar en begin volgend jaar samen met directeur Tonnie Huibers, nu adjunct-directeur bij de Academie voor Bestuurskunde, de directie.

In 2014 startte Stubbe als docent en coach bij de opleidingen Accountancy en Finance & Control in Den Bosch. Sinds december is ze waarnemend adjunct-directeur bij de Academie voor Financieel Management. Ook Demmers is geen onbekende binnen de hogeschool. Ze begon in 2005 als docent bij de opleiding MER in Den Bosch, begeleidde die opleiding naar hoe die nu is, Bedrijfskunde, en was sinds 2019 adjunct-directeur bij de Juridisch Hogeschool.

Stubbe wordt benoemd per 1 december 2021, Demmers per 1 maart 2022.