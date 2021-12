Column: Deuren openen en sluiten

Foto: Ilse Wolf

Als student Social Work verken je de wereld van verschillende sociale ondernemingen en maatschappelijke organisaties. Je maakt kennis, voor zover je dat nog niet hebt gedaan, met je eigen identiteit. Je omarmt verschillende perspectieven en leert alert te zijn op de verschillende actualiteiten in de wereld. Je verdiept je in verschillende sociologische, psychologische en filosofische theorieën en methodieken. Voor mij is er nóg een ding…

Wat enorm tekenend is voor mijn studententijd, is het willen openen en sluiten van vele deuren. Bij het openen van nieuwe deuren kan ik alleen maar denken in positieve termen: avontuur, een nieuw leven, mogelijkheden, adrenaline en gezonde spanning. Als Social Workstudent voel ik die grote behoefte om allerhande nieuwe deuren te openen, hoe overweldigend ik de wereld daar ook mee maak. Om die reden is het belangrijk dat ik bij het openen van allerlei nieuwe deuren, ook zicht houd op het sluiten van oude deuren. Denk daarbij aan een oude werkgever, vrijwilligerswerk waar ik niet meer dezelfde voldoening uit haal of de ongezonde sociale relaties die nog bestaan.

Het is mij de afgelopen jaren als student niet altijd gelukt om die oude deuren te sluiten, wat erin geresulteerd heeft dat ik enorm geprikkeld word door zowel de nieuw geopende deuren als de toentertijd niet gesloten deuren. Die prikkeling moet niet leiden tot overprikkeling, hoewel dat vaak toch het geval is.

Mijn advies aan medestudenten is dan ook om te kijken waar jij een deur zou kunnen sluiten. Dat hoeft geen grote deur te zijn, maar iets dat voor jou in die tijd en op die plek passend is. De tijd en energie die je steekt in het studeren is, wat mij betreft, veel meer waard als je niet overprikkeld bent. Ben je juist onderprikkeld? Dan kan het geen kwaad om wat nieuwe deuren te openen, zolang je maar weet waar jouw balans ligt in deze wereld van open en gesloten deuren.

Bjorn Keeris is derdejaarsstudent Social Work in Den Bosch en schrijft voor Punt over politiek, het studentenleven, de coronacrisis en rechtvaardigheidskwesties.