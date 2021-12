Iets voor een ander doen? Leg een cadeau onder de boom bij AAFM

Foto: Saskia Wolf

De eerste cadeaus liggen al onder de kerstboom van de Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) aan de Hogeschoollaan in Breda. Dit jaar zamelt de academie presentjes in voor het goede doel: Stichting Jarige Job.

Het is de tweede keer dat Inge Mijvis van Team Bedrijfsvoering van AAFM met andere collega’s zo’n actie onder de boom begint. “In 2019 was het een enorm succes. We hebben toen zo’n 150 cadeaus voor de Voedselbank ingezameld. Dit jaar willen we het, ondanks de huidige coronamaatregelen en het thuiswerken, opnieuw gaan proberen”, zegt Inge. En zo gezegd zo gedaan: “Zelfs andere academies willen meedoen.”

Verjaardag

Stichting Jarige Job is het goede doel van dit jaar. De stichting zet zich in voor kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat daar thuis geen geld voor is. Zij krijgen van Jarige Job een verjaardagsbox waarin alles zit wat nodig is voor een échte verjaardag, thuis én op school.

Volgens Inge is deze inzameling hard nodig. “Mijn kinderen zijn nooit iets tekort gekomen. Maar je staat er niet snel bij stil dat het niet overal zo gaat en dat er veel leed is. Op deze manier proberen we iets te doen. Dat geeft een goed gevoel.”

Hele berg

Tot aan de kerstvakanties kunnen er cadeaus onder boom gelegd worden. Inge hoopt op een hele berg. “Zoveel dat ik het niet in mijn auto krijg”, grapt Inge. “De stichting beschikt gelukkig over een bus.” Begin volgend jaar gaan medewerkers de cadeaus bij Stichting Jarige Job zelf inpakken. “En zo slaan we twee vliegen in één klap want dan hebben we gelijk onze teambuildingsdag georganiseerd.”

Wil je ook een cadeau doneren? Check waar het cadeautje aan moet voldoen en leg dit onder de boom in HE303 op de Hogeschoollaan in Breda.