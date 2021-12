Studenten zijn dief van eigen portemonnee

Illustratie: Joris Habraken

Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) lopen studenten veel geld mis, of ze nu in het mbo of in het hoger onderwijs studeren. Ze laten honderden euro’s per jaar liggen door geen zorgtoeslag aan te vragen en geen belastingaangifte voor teruggaaf te doen. Ook studenten in het hoger onderwijs weten vaak niet waar ze recht op hebben.

Zorgtoeslag

Neem alleen al de zorgtoeslag: goed voor duizend euro per jaar en toch vraagt 34 procent van de mbo-studenten hem niet aan, stelt het Nibud. Een kwart van de niet-aanvragers heeft geen idee wat de zorgtoeslag inhoudt of hoe ze die kunnen ontvangen.

Uit onderzoek dat het Nibud in juni publiceerde, blijkt dat hbo- en wo-studenten de zorgtoeslag ook niet altijd aanvragen. Maar liefst 22 procent doet dat niet; een kwart omdat ze, net als de mbo-studenten, niet weten wat een zorgtoeslag is.

Belastingteruggave

Ook doet twee derde van de mbo-studenten met een bijbaan geen belastingaangifte, waardoor ze niet in aanmerking komen voor teruggaaf. Van hen wist 20 procent niet dat ze belastinggeld konden terugkrijgen. Van de studenten in het hoger onderwijs met bijbaan doet ongeveer de helft geen aangifte; van hen wist 7 procent niet dat ze belastinggeld konden terugkrijgen.

Aanvullende beurs

Ernstiger is dat een deel van de 18-plus-studenten in mbo en hoger onderwijs recht heeft op een aanvullende beurs, maar die uit onwetendheid niet aanvraagt. Dat scheelt hun gemiddeld ruim 180 euro per maand. Maar liefst 38 procent van de mbo’ers zonder aanvullende beurs heeft niet uitgezocht of ze ervoor in aanmerking komen en van hen wist 46 procent niet dat ze hem konden aanvragen. In het hoger onderwijs zijn die cijfers lager: een kwart vraagt de beurs niet aan, van wie een kwart uit onwetendheid.

DUO kent het probleem en maakte vorige maand bekend dat studenten via persoonlijke mails en brieven dit studiejaar beter worden geïnformeerd over de aanvullende beurs, in de hoop dat ze die vaker aanvragen. Misschien zijn de brieven en mails over een tijdje niet meer nodig. Minister Van Engelshoven gaf vorig jaar opdracht om onderzoek te doen naar het automatisch toekennen van de beurs.

Eenvoudiger

Ook het Nibud wil dat de regels voor studiefinanciering eenvoudiger worden en dat studenten de zorgtoeslag makkelijker kunnen aanvragen. Werkgevers zouden studenten met een bijbaan beter kunnen informeren en steunen bij de belastingaangifte.