Studentenrecept voor de feestdagen: chocolademousse met pindakaas

De feestdagen staan voor de deur. Tijd om de keuken in te duiken! Heeft je moeder je gevraagd een gang voor het kerstdiner te verzorgen, of moet je iets meenemen naar je schoonouders? Geen paniek, met dit recept van Food by Sann steel jij de show tijdens de feestdagen. En het is ook nog eens gezond (maar dat proef je niet).

Gezonde en simpele chocolademousse met pindakaas

Voor 2 personen:

Ingrediënten 2 el 100% pindakaas

2 el ahornsiroop (je kunt ook agavesiroop, honing of suiker gebruiken)

15 gram cacaopoeder

2 bananen

250 gram kwark (je kunt eventueel lactose vrije of plantaardige kwark kiezen)

1 tl vanille-extract

1 handje chocolate chips en pinda’s Bereiding Prak de bananen met een vork en meng met de kwark en het cacaopoeder Meng hier ook de ahornsiroop, pindakaas en het vanille-extract doorheen. Verdeel de chocolademousse over twee glaasjes en top af met de chocolate chips en pinda’s.

Tip: Wil je je dessert extra lekker maken? Doe nog een klein beetje ahornsiroop bovenop de chocolademousse of verdeel er wat extra pindakaas overheen!

Laat in de comments weten wat je ervan vindt.