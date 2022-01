Alumnus Dennis dichtbij kwartfinale met Oranje op EK zaalvoetbal: ‘Een droom die uitkomt’

Het zijn spannende dagen voor Dennis van den Eijnden. De oud-Avansstudent speelt met het Nederlands elftal op het Europees Kampioenschap zaalvoetbal in eigen land. Vrijdag is de derde en beslissende groepswedstrijd tegen Servië met een kwartfinale op het spel. “De camera’s, de zenuwen: het begint toch te kriebelen.”

Archieffoto | Dennis van den Eijnden tijdens een wedstrijd. Foto: KNVB

Twee jaar geleden studeerde Dennis af aan de opleiding Bedrijfskunde in Den Bosch. Hij rust nu uit in het spelershotel in Zeist na de verliespartij tegen titelhouder en wereldkampioen Portugal in de Ziggo Dome. Het EK is een droom die uitkomt voor hem: “Dit is geweldig. Hier heb ik al die jaren naartoe gewerkt.”

Fulltime zaalvoetballer

Dennis is met 25 jaar de jongste speler in het Nederlands elftal op het EK Futsal 2022. Toch is hij geen fulltime zaalvoetballer. De Bosschenaar volgde na zijn opleiding een master en werkt nu als junior business engineer bij softwarebedrijf Blueriq. “32 uur in de week. Anders valt het niet te combineren met voetballen”, lacht Dennis. “Maar een transfer naar het buitenland blijft een droom en sluit ik niet uit. Als het kan, word ik profvoetballer en stop ik met werken.”

In tegenstelling tot de Nederlandse spelers zijn de tegenstanders van Oranje op het EK wel fulltime zaalvoetballers. “In onze tweede groepswedstrijd tegen Portugal merkten we echt het klasseverschil. We verloren terecht met 4-1. Zaalvoetbal heeft in Nederland weinig aandacht en dus geen hoge salarissen. Om een topsport te zijn moeten we eerst resultaten halen.”

Paspoort Naam: Dennis van den Eijnden

Land: Nederland

Geboortedatum: 1 januari 1997

Positie: Middenvelder

Huidige club: FC Eindhoven Futsal

Aantal interlands: 23





Pittige groep

Als gastland is Nederland is automatisch geplaatst voor dit EK. Zestien Europese landen doen mee. De Oranje zaalvoetballers stuiten in de groepsfase op Oekraïne, Portugal en Servië. “We wisten vooraf dat dit een pittige groep ging worden. Nederland staat negentiende van de wereld en onze tegenstanders staan allemaal boven ons. Dan hebben we ook nog de huidige Europees en wereldkampioen in onze poule.”

Toch zorgden de Nederlanders voor een stunt door in hun eerste groepswedstrijd te winnen van Oekraïne (3-2). “De ontlading was enorm. We wisten wat we moesten doen en deden het gewoon. Dat voelt geweldig natuurlijk.” Dennis heeft nog geen speelminuten gemaakt op dit EK. Waarom niet? “Dat moet je aan de bondscoach vragen”, grapt de Bossche voetballer. “Ik maak de beslissingen niet. Ik doe wat goed is voor het team, al is dat de bank warmhouden. Maar ik sta klaar als dat nodig is.”

Revalideren

Vrijdag is de derde en beslissende groepswedstrijd tegen Servië, dat al twee keer verloor. Oranje is bij winst zeker van een plek in de kwartfinales. Dennis kan zijn debuutwedstrijd in het Nederlands elftal nog goed herinneren: “Dat was op 1 november 2016. Ook tegen Servië. Toevallig, maar dat maakt deze wedstrijd niet extra speciaal voor mij. Onze enige focus is winnen van de Serviërs.”

De voetbalcarrière van Dennis had anders kunnen lopen. In 2017 hing Dennis zijn voetbalschoenen bijna aan de wilgen. Tijdens een wedstrijd kwam hij in botsing met de doelpaal en brak zijn middenvoetsbeentje. “De chirurg zei dat ik wellicht nooit meer op zo’n hoog niveau kon voetballen“, vertelt hij in een vorig interview. Na een halfjaar revalideren stond hij weer op het veld. De botsing heeft sindsdien geen invloed op zijn spel. “Dat was een moeilijke tijd. Maar ik ben sterker teruggekomen.”

Portugal 🇵🇹 strong on top in Group A with 2 wins out of 2. 📈 Who will qualify for the knock-out stage? 👇#FutsalEURO pic.twitter.com/7ggHKeCeDd — Oranje Futsal (@OranjeFutsal) January 23, 2022

Wereldkampioenschap

De volgende droom van Dennis is deelname aan het wereldkampioenschap. De volgende editie is over twee jaar. In 1989 was Nederland organisator van het WK, maar de laatste deelname van Oranje op een wereldkampioenschap futsal dateert van 2000. “Het WK halen zou een stunt zijn. Maar we focussen ons eerst op vrijdag tegen Servië. We gaan de kwartfinales van het EK halen, daar geloof ik in.”

De derde groepswedstrijd tussen Nederland en Servië is vrijdag 28 januari te volgen via NOS om 20.30u.