Avansstudenten over Dry January: ‘Waarom op 28 januari geen alcohol en op 2 februari wel?’

Ruim 23.000 Nederlanders doen als officiële deelnemer mee aan een alcoholvrije januarimaand, ook wel bekend als ‘Dry January’. Wat vinden Avansstudenten van dit concept en pakken zij ook een maand lang geen pilsje of wijntje uit de koelkast? “Ik drink wanneer ik daar zin in heb.”

Foto: Pixabay

Geen alcohol in januari is niet weggelegd voor Kaylee Miltenburg, eerstejaarsstudent Finance & Control aan de Hogeschoollaan in Breda. Ze kent wel mensen die een alcoholpauze inlassen, maar zelf een maand lang geen wijntje pakken? “Waarom zou ik op 28 januari geen alcohol drinken en op 2 februari wel? Het concept is een beetje stom. Als er een feestje is in januari, dan drink ik gewoon.”

Motivatie

Kaylee voelt zich ook niet genoodzaakt om haar alcoholgebruik te minderen. . ”Ik geloof wel dat Dry January een motivatie kan zijn voor mensen die helemaal willen stoppen met drinken. Voor mij is dat het niet waard. Ik drink graag wekelijks een wijntje. Ik zou alleen niet drinken als iedereen op een feestje ook niet drinkt. Maar daar ga ik niet een hele maand aan besteden.”



Kaylee Miltenburg

Extreme drinkers

Wie ook niet meedoet aan Dry January is Niels Augustijn, tweedejaarsstudent aan de Pabo in Breda. Hij is een gelegenheidsdrinker en ziet het nut van deze campagne niet in: “Je weet dat mensen die meedoen op 1 februari alweer een glaasje achteroverslaan. Dus wat heeft die ene maand zonder dan voor nut?” Voor extreme drinkers kan dit wel gunstig zijn, denkt hij

Op Instagram vroegen we aan onze volgers of zij meedoen aan Dry January. 14 van de 89 stemmers lassen wel een alcoholpauze in deze maand, 75 doen dat niet.

Zijn buurvrouw Aurora Baltus, in dezelfde klas en een niet-drinker, denkt ook dat Dry January kan helpen voor sommige mensen. “Als je een maand stopt met drinken, geloof ik wel dat het daarna makkelijker is om de alcohol naast je neer te leggen. Ik heb het drinken nooit gemist en niet vanuit huis meegekregen. Maar voor regelmatige drinkers kan dit wel helpen.”

Niels vindt de campagne dan ook een goed geheugensteuntje voor sommige mensen. “Dry January is natuurlijk een maand, 31 dagen in januari, dus je hebt 31 dagen lang het besef dat je niks mag drinken. Veel mensen kunnen hierdoor wel bewust worden van hun drinkgedrag. Je pakt dan eens geen pilsje.”

Niels Augustijn en Aurora Baltus

Nuchter

Wie nog wél droog staat deze maand is Maarten Steenbergen, AD-student Engineering in Roosendaal. Zijn laatste drankje dateert van oudjaarsdag. “Eén of twee wijntjes was dat toen. Ik drink eigenlijk alleen bij speciale gelegenheden, maar nuchter tot eind januari moet wel haalbaar zijn.” Vroeger dronk de 23-jarige student wel graag een wijntje in januari.

Maarten heeft dan ook niet bewust gekozen voor een droge maand. “De horeca is dicht en thuis heb ik geen behoefte om te drinken. Dus het komt ook een beetje door de omstandigheden.” Het nut van Dry January ziet hij wel in. “Voor een regelmatige drinker kan dit een mooie uitdaging zijn. Dan denk je misschien van: ik voel me een stuk beter zonder alcohol. Ik ga het in ieder geval wel doorzetten.”

Doe jij mee aan Dry January? Aanmelden kan nog via deze site.