Avansstudenten werken aan Olifantenbrug: eerste 3D-geprinte brug van plastic afval

Avansstudenten presenteren in technische werkplaats SPARK Makers Zone.

Het Westerpark in Den Bosch is volgend jaar augustus een unieke brug rijker. Achter het Avansgebouw aan de Onderwijsboulevard komt de eerste fiets- en voetgangersbrug van gerecycled plastic uit een 3D-printer. Donderdagochtend presenteerden Avansstudenten de eerste stand van zaken.

Vincent Lengowski en Mark Visser zetten een loodzware vijfcilinder op de betonnen grond. En nee, geen automotor. “De tafel zou deze niet houden”, zegt Vincent lachend. De derdejaarsstudent Elektrotechniek in Den Bosch legt uit wat het wel is. “De vijf cilinders trekken verschillende soorten kunststoffen (thermoplasten, red) uit elkaar. Hiermee kijken we welk materiaal het sterkst is voor de brug en hoe plastic vervormt op langere termijn.”

Olifantenbrug

De Avansstudenten sluiten met het presenteren van hun onderzoeksresultaten de eerste sprint van vier maanden het project af. Hoe sterk moet de brug zijn en is plastic afval bruikbaar als grondstof? De toekomstige brug in het Westerpark krijgt de projectnaam Olifantenbrug. In de technische werkplaats SPARK Makers Zone in Den Bosch zijn verschillende partners aanwezig bij de presentaties, zoals de provincie Noord-Brabant, gemeente Den Bosch en stichting Sparkling Plastic. Allemaal met blije gezichten.

Mark Visser, derdejaarsstudent Technische Bedrijfskunde, kon met zijn medestudenten niet alle proefjes doen door de coronamaatregelen. Toch heeft hij een antwoord gevonden op de vraag ‘hoe sterk zijn kunststoffen materialen voor een brug?’. “Hoe meer glasvezel, hoe sterker het materiaal. Maar te veel glasvezel werkt averechts. Polypropeen komt als beste uit onze test.”

300.000 euro

Het project Olifantenbrug moet ook bekostigd worden. De kosten worden geschat op 300.000 euro. Gelukkig voor Avans komen de provincie en gemeente over de brug en betalen zij 160.000 euro van de kosten. Een 3D-printer kan geen vijftien meter lange brug printen. Daarom bestaat de brug straks uit zeven modules. Deze worden bijeengehouden met stalen kabels en bevatten afvalresten van bijvoorbeeld plastic flessen en dopjes.

Wat gebeurt normaal met plastic afval? “Zeventig procent wordt verbrand en maar dertig procent hergebruikt. Daar schrik ik van”, zegt Anass Yazidi. Volgens de Avansstudent Chemische Productinnovatie in Breda verdient plastic een tweede leven. Hij onderzoekt hoe vervuild plastic als bruikbaar materiaal kan worden gebruikt. “Het verbranden van plastic afval is ook slecht voor het milieu. Waarom niet ergens anders voor gebruiken?”

‘Ik schrik van de cijfers: zeventig procent van plastic afval wordt verbrand en maar dertig procent hergebruikt.’ Anass Yazidi

Belangrijke schakel

De Avansstudenten worden begeleid door onder andere Eefje Hendriks. “Ik ben trots op alle studenten en mentors”, zegt de docente en onderzoekster van Avans Hogeschool. Ze kijkt tevreden terug op de afgelopen vier maanden. “Iedereen is bezig met zijn onderdeel. Niemand weet hoe de brug er straks uitziet. Daarom zijn alle studenten een belangrijke schakel in dit project.”

Het onderzoek naar de 3D-geprinte brug van plastic afval voor fietsers en voetgangers duurt twee jaar. In augustus 2023 moet de brug in het Westerpark staan.