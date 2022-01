Wel of niet tevreden over Avans? Vul de Nationale Studenten Enquete (NSE) in

De 35 duizend studenten van Avans krijgen aankomende vrijdag de vragenlijst van de Nationale Studenten Enquête (NSE) in hun mailbox. Dit is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. De resultaten verschijnen in een jaarlijkse ranking van Elsevier en de Keuzegids HBO. In die lijst stond Avans afgelopen jaar voor de tiende keer op nummer een.

In deze anonieme enquête worden dit jaar in totaal 860.089 studenten door heel Nederland gevraagd naar de tevredenheid over hun hogeschool of universiteit. Avans heeft dit jaar extra vragen toegevoegd over afstandsonderwijs, omdat de hogeschool wil weten wat de coronamaatregelen voor impact hebben op de studenten en hun opleiding.

Verbeterpunten

Dit jaar doen 73 hogescholen en universiteiten mee aan de NSE. Ze zijn sinds vorig jaar verplicht om deel te nemen. Toekomstige studenten krijgen zo een beter beeld van welke studie het beste bij ze past. Ook krijgen onderwijsinstellingen beter zicht op hun verbeterpunten.

De resultaten van de NSE worden eind mei bekend gemaakt op de website van Studiekeuze123. Ze zijn daarnaast een belangrijke factor in de jaarlijkse rankings van Elsevier en de Keuzegids HBO.

Prijzen

Studenten die de vragenlijst invullen maken dit jaar kans op prijzen zoals koptelefoons en een Macbook Air. Dat kan tot en met 13 maart.