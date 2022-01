‘Deze minor brengt verhalen tot leven met het analyseren van data’

Welke censuur speelt er rond de Olympische Winterspelen in China? En wat doet het weggooien van medicijnresten in sloten met de biodiversiteit? De minor Meaningful Data Design wordt normaal afgesloten met een grote expositie waar deze vragen worden beantwoord. Dat gebeurde door corona donderdagmiddag in een beperkte kring op Avans in Den Bosch.

Caspar, Pien en Romy bij hun ontwerp Project Mitu Mitu

Student Guusje Kort doet een koptelefoon op en legt een doosje medicijnen met diclofenac op tafel. Op de projector verandert een schone sloot in een groene gracht met zieke vissen. “Je luistert en ziet wat er gebeurt met de sloot als je er medicijnresten ingooit”, legt Guusje uit. Zij maakte dit ontwerp ‘Medicijnpijn’ met medestudent Eva Neve van CMD. “Je ziet het effect van de medicijnresten op de dieren en de waterkwaliteit”

Romeo & Juliet

Op de afdeling Academie voor Industrie en Informatie (AI&I) aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch staan meer van dit soort werken. Twintig vierdejaarsstudenten van de minor voeren interactieve opdrachten uit rond het thema Romeo & Juliet, biodiversiteit en de naderende Winterspelen in China. De minor is een samenwerking met de Academie voor Communicatie en User Experience (ACUE) in Breda.

De minor staat helemaal in het teken van data, legt AI&I-docent Brenda Renssen uit. ,,De studenten van deze minor brengen verhalen tot leven met het analyseren van data. Ze onderzoeken gegevens en herkennen daarin trends. Met die trends maken ze dan prachtige, interactieve ontwerpen.”

Medicijnpijn

De ideale moestuin

The Touchme





MeToo

Project Mitu Mitu is het buitenbeentje van alle ontwerpen. Het project sluit namelijk niet aan op een van de thema’s. Pien, Caspar en Romy maakten een demo over de #MeToo-situaties in de jeugdsportwereld. Jonge sporters delen op hun demo anoniem hun MeToo-ervaring. “Dit moet een lage drempel zijn voor sporters om hun verhaal te delen. Er kan dan ook een onderzoek gestart worden bij een sportclub als zich daar veel ongewenste situaties voordoen”, vertelt Caspar, studerend aan St. Joost School of Art & Design.

Twee groepen keken naar censuur rond de Olympische Winterspelen dit jaar in China. Jelle Vollinga en German Bosch, CMD en Informatica studerend, maakten daarvoor het ontwerp ‘The Touch’. In een soort zwarte tent staat een rode knop met verboden woorden in China op schilderijen. Met een druk op de knop hoor je vier stemmen tegelijk die je één voor één kan wegfilteren. De verboden woorden lichten dan ook op. “Dan kom je er bijvoorbeeld achter dat de Chinese overheid meer invloed op je uitoefent dan je denkt”, vertelt Jelle.

Eva (links) en Guusje bij hun ontwerp ‘Medicijnpijn’

Winterspelen

Twee groepen maakten een bordspel over biodiversiteit. De drie studenten Musa, Toan en Nihat gaven met hun ontwerp een nieuwe betekenis aan de Olympische ringen. “China doet eigenlijk het tegenovergestelde van waar de ringen voor staan”, leggen ze uit. “Oeigoeren worden bijvoorbeeld opgesloten in kampen en Chinese sporters verdwijnen soms van de aardbodem door de overheid. Wij leggen met iedere ring één van deze verhalen uit.”

De expositie verliep helaas niet helemaal zoals gepland. Docent Renssen maakt een rondje langs alle werken en zucht daarbij: “Het publiek bestaat alleen uit een kleine groep studenten en docenten die een beetje rondlopen. Dat is jammer, maar is niet anders door corona. We hadden liever ook toeschouwers van buitenaf.”