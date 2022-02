‘Digitale’ hulp om je beter te voelen

Illustratie: Lotte Verheul

Dat het met veel studenten niet zo goed gaat, is de afgelopen tijd wel duidelijk geworden. In november werden de resultaten bekendgemaakt van een groot onderzoek naar hun mentale gezondheid. “Zeer zorgwekkend”, werd die genoemd. Wat kun je als student zelf doen om je beter te voelen? Handige digitale hulpmiddelen op een rijtje.

Bij Avans

Alle Avansstudenten kunnen vanaf februari gebruik maken van de Welzijnsmonitor. Die geeft ze inzicht in hun mentale welzijn. Een student start met een veerkrachtmeting en krijgt vervolgens aanbevelingen voor verdiepende modules als mindfulness, motivatie en leerstrategieën. Na het invullen van die verdiepende vragenlijsten krijgen studenten feedback. Daarin worden ze gewezen op bijvoorbeeld trainingen van Avans Extra of ondersteuning door Student Support.

Mirro biedt je online zelfhulpmodules over allerlei onderwerpen. Van Alcohol tot Zelfbeeld en van ‘Je smartphone de baas’ tot Somberheid. Je kunt de modules doorlopen wanneer het jou uitkomt. Voor Avansstudenten is dat gratis, daarvoor log je in met je Avansaccount.

Heb je behoefte aan een gesprek met een studentbegeleider? Misschien twijfel je over je studiekeuze of heb je behoefte aan ondersteuning bij het studeren. Schrijf je dan in voor het online spreekuur studentbegeleiding. In 30 minuten bespreek je waar je mee zit.

Buiten Avans

Bij @ease vinden ze het belangrijk dat jongeren op tijd hulp krijgen, om te voorkomen dat problemen groter worden. 75 procent van alle psychische aandoeningen ontstaat namelijk voor het 25e levensjaar. Bij @ease praat je over je problemen met getrainde vrijwilligers (leeftijdsgenoten) die worden ondersteund door zorgprofessionals, onderzoekers en psychiaters. Chatten is anoniem, zonder afspraak en gratis.

Kamp je met somberheid, angst of stress? Dan kun je bij ENYOY terecht voor online therapie. Die is gericht op jongeren en kun je volgen wanneer het jou uitkomt. Je volgt een persoonlijk ‘therapiepad’ met oefeningen die specifiek zijn ontwikkeld voor de (beginnende) klachten die jij ervaart. Als je meedoet aan ENYOY ga je niet alleen met je eigen klachten aan de slag, maar draag je tegelijkertijd bij aan wetenschappelijk onderzoek. Zo sluiten ze nog beter aan bij wat jongeren nodig hebben.

De Alles Oké? Supportlijn is voor jongeren tussen 18 en 24 jaar. Je kunt er met getrainde vrijwilligers praten over onderwerpen als stress en onzekerheid, maar ook over een nare seksuele ervaring of ruzie. Hou je niet van bellen, dan kun je ook chatten. Het is gratis en 100 procent vertrouwelijk.

Behoefte aan een gesprek met een psycholoog? Dan kun je terecht bij OpenUp. Dat kan eenmalig, maar je kunt ook voor regelmatige begeleiding kiezen. Om te kijken of OpenUp iets voor je is, kun je vrijblijvend kennismaken. Er zijn ook gratis online programma’s die je kunt volgen, zoals vertrouwen in jezelf en beter slapen, maar ook een programma speciaal voor young professionals.

Vind je het handiger om een app te downloaden die je helpt om mentaal gezond te blijven? Kijk dan eens op de ggz-appwijzer, een overzicht van meer dan honderd apps op dat gebied. De apps zijn ingedeeld in thema’s als concentratie, angst en ontspanning en beoordeeld op betrouwbaarheid, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Nederlandse ervaringsdeskundigen en zorgverleners hebben ze getest.

Blijf je (psychische) klachten houden, ga dan naar je huisarts. Die verwijst je door naar de POH-GGZ, die je vervolgens doorstuurt naar een behandelaar. Helaas zijn de wachttijden in de ggz lang. Bij een depressie gemiddeld drie maanden, bij een angststoornis al gauw 20 weken, bleek uit onderzoek van NOS op3.