Directeur van ‘vergiftigde’ modeopleiding stapt op

Foto: Michael Burrows via Pexels

Het Amsterdamse mode-instituut AMFI ligt al maanden onder vuur vanwege een “sociaal onveilige cultuur”. Directeur Dirk Reynders is nu opgestapt.

Vorig jaar kwam een vernietigend onderzoek uit over het mode-instituut. Het rapport sprak van een helse concurrentiesfeer, een ongezond hoge werkdruk en vernederende feedback van docenten. Het bestuur van het AMFI bood destijds excuses aan voor de “onacceptabele manier” waarop studenten zijn behandeld.

Studentenunie ASVA en actiegroep Time To Tell AMFI eisten in mei vorig jaar het aftreden van de directeur en een hoofddocent. Ze hadden er geen vertrouwen in dat de cultuur op de opleiding zou verbeteren onder leiding van hetzelfde bestuur.

De hoofddocent was al vertrokken en nu dient Reynders dus alsnog zijn ontslag in. Door “de benodigde focus op de transitie van de AMFI-organisatie” heeft hij weinig ruimte “voor de inhoud van de opleiding”, schrijft hij in een brief aan collega’s, waar hogeschoolblad HvanA uit citeert. Reynders besluit dat er nu “echt iets anders nodig is”. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt.