Hybride onderwijs in de praktijk: ‘Studenten hebben recht op college’

Illustratie: Lotte Verheul

Langzaam begint hybride onderwijs te leven binnen Avans, vertelde Edwin Zeelenberg, projectleider van de pilot en ICTO-coach bij de Academie voor Deeltijd (AVD), aan Punt. Binnen zijn academie geven veel docenten hun colleges al hybride. Een docent en twee studenten vertellen hoe ze dat ervaren.

Vorig studiejaar begon AVD-docent Michiel Schimmel met het geven van zijn lessen in hybride vorm. Niet omdat hij het zo graag doet, maar “uit nood geboren”, zegt hij. “In deze tijd kan ik er niet van uitgaan dat iedereen altijd aanwezig kan zijn.” Studenten met coronagerelateerde klachten kunnen lessen toch volgen doordat ze hybride worden gegeven. “Het is een goed alternatief”, vindt Schimmel. “Studenten hebben recht op college.”

“Toen ik aankondigde dat de lessen hybride zouden worden, kreeg ik geen luid applaus”, vertelt de docent. “Inmiddels zien de studenten de voordelen en krijg ik goede feedback.” Deeltijdstudent Linda Wassenaar volgt de Associate degree Marketing Management en ondervond die voordelen zelf al eens. “Ik ben al een paar keer verkouden geweest de afgelopen tijd. In het begin kon ik lessen niet online volgen en daardoor heb ik twee weken gemist. Sinds colleges hybride worden gegeven, kan ik ze ondanks mijn verkoudheid toch volgen.”

Interactie

Docenten willen het liefst interactie met de studenten, meent Schimmel. “Zoals hybride onderwijs zich nu ontwikkelt, wordt het verschil met fysiek lesgeven kleiner. Je kunt interactie hebben met offline en online studenten. Voorheen was er meer afstand tot studenten die de les online volgden.” Door de training hybride vaardigheden die hij gevolgd heeft, is hij zich bewuster van het risico dat die studenten gedegradeerd worden tot toehoorder.

Hybride betekent dat er zowel studenten de les volgen in het klaslokaal als online. Lees meer in het interview met Edwin Zeelenberg.

Niet iedere docent weet de aandacht van studenten die de les online volgen even goed erbij te houden, merken de studenten. “Meestal ben je alleen toeschouwer van de les”, zegt Desiree van Wijk. “Michiel Schimmel lukt dat wel. We moeten onze camera aan hebben. Als hij ziet dat je iets anders doet, spreekt hij je aan. Hij houdt je bij de les.” Medestudent Linda: “Hij zorgt voor interactie, waardoor je makkelijker geconcentreerd blijft. Doet een docent dat niet, dan is je concentratie na twintig minuten wel weg.” Schimmel: “Het is voor studenten vermoeiend om een college van drie uur online te volgen. Ze moeten geprikkeld worden om erbij te blijven.”

Aandacht

Schimmel is zich er ook van bewust dat hij de online studenten meer aandacht moet geven. “Daarom is de eerste vraag die ik stel altijd voor de studenten die de les online volgen.” Dat lesgeven op deze manier zwaarder zou zijn, merkt hij zelf niet zo. “Je rol is anders en je krijgt er wat taken bij. Maar het ligt me, dus voelt het niet als verplichting. Je bent je continu bewust van het scherm, dus het is wel lastiger om een ontspannen gesprek te voeren in de klas.”

Desiree denkt dat hybride onderwijs met name voor deeltijdstudenten een toevoeging is. “Als je bijvoorbeeld veel reistijd hebt, is het fijn om de keuze te hebben om een les online te volgen. Ik kan dat dan ook op mijn werk doen.” Schimmel denkt dat hybride onderwijs ook na coronatijd blijft. “Ik vind dat we dat aan studenten verplicht zijn. Bovendien past het in flexibel leren.” Dat is waar Avans in de toekomst naartoe wil.

Evenwicht

Toen hij ermee begon was Schimmel bang dat er niemand naar de klas zou komen en dat iedereen online de les zou volgen. “Maar het is in evenwicht.” In het begin rouleerde de klas, vertellen de studenten. “Maar nu zijn het vaak dezelfde klasgenoten die in de klas zitten en online”, zegt Desiree. “Gevolg daarvan is dat ik sommigen nog nooit in het echt gezien heb.”

Elk college eindigt met een enquête voor de studenten, waarin de docent om terugkoppeling vraagt. “Dat is essentieel”, zegt Schimmel. “Dat krijg je als docent mee uit de training. Je moet bewust zulke instrumenten inbouwen om te blijven verbeteren.”