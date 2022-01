‘Langzaam begint hybride onderwijs te leven’

Edwin Zeelenberg

Ruim een jaar geleden begon Avans met een pilot voor hybride lesgeven. Alle lokalen in de Avansgebouwen voor 32 studenten of meer zijn inmiddels uitgerust met een ‘hybride bar’ om die manier van lesgeven mogelijk te maken. “Vanuit de academies begint de interesse in de trainingen langzaam te komen.”

Edwin Zeelenberg is projectleider van de pilot en geeft de training hybride vaardigheden. Hij merkt dat de meeste academies, met name die waar voltijdonderwijs wordt gegeven, de voorkeur geven aan 100 procent fysiek onderwijs. “Er zijn wel docenten die hun laptop openklappen tijdens een les en Teams aanzetten zodat studenten thuis het ook kunnen volgen, maar die studenten zijn alleen toehoorders en zullen het ervaren als een slechtere les dan een 100 procent online les, waarin alle studenten gelijk zijn”, zegt Zeelenberg.

Hybride betekent dat er zowel studenten de les volgen in het klaslokaal als online. Dat vraagt om bepaalde vaardigheden van de docent. Zeelenberg is naast projectleider ICTO-coach van de Academie voor Deeltijd (AVD) en traint ICTO-coaches van andere academies en docenten van AVD. In anderhalf uur worden zij klaargestoomd voor hybride lesgeven.

Weerstand

“Het vergt wat meer van docenten, het kan zijn dat daar de weerstand zit”, vertelt Zeelenberg. Zo moeten zij nadenken over de rol die de ‘online’ studenten krijgen in de les. “Door ze echt bij de les te betrekken en vragen te stellen, wordt het een actieve hybride les en voorkom je dat ze zich tweederangs voelen.” Online studenten moeten op hun beurt hun camera en microfoon aanzetten, zodat ze snel kunnen reageren op vragen.

Andere randvoorwaarden voor een goede hybride les zijn goed werkende techniek en bepaalde instellingen in Teams. “Door de laptop aan te sluiten op de hybride bar is alles goed hoorbaar voor de studenten die de les online volgen. Maar alleen als één iemand tegelijk praat in het klaslokaal, niet wanneer een ander tegelijkertijd in een tas rommelt.” Om de kwaliteit van de lessen te borgen, vullen studenten na elke hybride les een enquête in. Die feedback neemt de docent mee voor de volgende les.

Activerende werkvormen

Zeelenberg adviseert docenten om de les wat korter te houden, anders is het lastig vol te houden. Waarom ze het in zijn ogen toch zouden moeten doen? “Vanwege corona mag of durft niet iedere student naar de klas te komen. Of studenten moeten lang reizen voor maar een paar uur les. Dan is hybride een oplossing. Maar niet iedere werkvorm is geschikt voor een online of hybride les. Daarom adviseren we om voor hybride onderwijs goed te kijken naar de juiste activerende werkvormen.”

De ICTO-coach kijkt ook naar de lange termijn. Over een paar jaar wordt flexibel onderwijs de norm bij Avans. Dat betekent onder andere dat studenten zelf kunnen kiezen hoe ze dat onderwijs volgen. “Dan is het goed om een hybride alternatief voor synchroon contactonderwijs te hebben. Als we die stap nu niet nemen, gaat Avans langzaam achter de feiten aan lopen.”

Meer informatie over het geven van hybride lessen is te vinden in de Hybride Support Tool