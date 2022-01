Kunststudenten van St. Joost tonen outfits en ontwerpen op Utrechtse tentoonstelling

Avansstudent Farah Sahupala bij haar expositie De eigen verwrongen realiteit.

Derdejaarsstudenten van kunstacademies St. Joost School of Art & Design in Breda en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) presenteren tot en met zaterdag hun gevarieerde ontwerpen voor de minor What is Fashion? op de kunstlocaties in Utrecht. Punt nam op dinsdagmiddag een kijkje in de Domstad.

Op de eerste verdieping van kunstenaarsvereniging Kunstliefde staat Brechtje Geluk bij haar ontwerp Tocht door het Schimmenrijk. “Ik maakte een outfit geïnspireerd op de kleding van mijn overleden broer Jelle”, vertelt Brechtje. Haar broer overleed in 2014 op 24-jarige leeftijd. Zij was toen 17. “Het ontwerpen en knutselen was een heel proces om doorheen te gaan. Ik ben trots dat ik dit mocht maken voor mijn broer.”

Verlies en verbinding

In de minor What is Fashion? zoeken 36 studenten naar nieuwe mode. Sommige studenten maakten een outfit met een verhaal of van speciaal materiaal. Anderen presenteren een eigen modecollectie. Maar dit hoeft geen kleding te zijn. In de Utrechtse kunsthallen worden ook foto’s, video’s en schilderijen van studenten tentoongesteld.

Brechtje Geluk bij haar ontwerp Tocht door het Schimmenrijk.

Brechtje vertelt verhalen met textiel tijdens haar opleiding New Design & Attitudes (NDA) aan St. Joost in Breda. Haar outfit is gemaakt van elektronisch textiel, een comfortabele stof om te dragen. Ze laat een boekje zien met een foto van haar overleden broer. “Het verhaal hierachter is natuurlijk mijn broer, maar gaat ook over verlies en verbinding. Het vinden van troost in kleding. Daarom heb ik deze stof gebruikt.”

Verwrongen realiteit

Op de begane grond van de expositieruimte staat Farah Sahupala, ook van NDA. Zij bedacht De eigen verwrongen realiteit, een lang en draagbaar object dat symbool staat voor het gevoel dat een psychose iemand kan geven. “Als je dit draagt, voelt het als een warme deken”, legt Farah verder uit. “Iemand met psychose heeft geen contact meer met de werkelijkheid zoals andere mensen die ervaren. Dat probeer ik te uiten met mijn prototype.”

De stof voelt zacht aan. Waarom? “Het is gemaakt van bikinivullingen”, lacht Farah. “Dit is gedaan met armbreien: letterlijk breien met je armen. Het langste stuk in het kledingstuk is wel vijftien meter lang.” Ze nam ook een video op met een live performer die zich langzaam inwikkelt in deze stof. “Het voelt eerst losjes en aangenaam, maar geeft uiteindelijk een benauwend gevoel. Je wordt erdoor overgenomen.”

Nieuwe stof

Bikinivullingen zijn niet het enige ‘aparte’ materiaal voor outfits op deze tentoonstelling. In een donkere ruimte bij de ingang hangen jurken gemaakt met een lijmpistool. En boven staat een tafel vol met gember als nieuwe stof voor kleding. De studenten haalden alles uit de kast om persoonlijke fascinaties om te zetten in kledingstukken.

Dat laatste is ook het doel van de minor. What is Fashion? is een programma van HKU Fashion Design. Voor de eerste keer in deze minor werkt HKU samen met St. Joost in Breda. Ontwerpers van verschillende kunstopleidingen krijgen hierdoor een kans om zich te ontwikkelen in hun modeontwerpen.

Devondra door Chaimae El Masmoudi

Acht vingers in de koestront door Berber Struiksma

Verzonken door Lott Bonnemaijers

Schaduwen

Driehonderd meter verderop in het Utrechtse centrum staat Diever Zandvliet in tentoonstellingsruimte Academiegalerie van HKU. Ze is gefascineerd door het licht en donker en fotografeerde tachtig plaatjes van schaduwen. “Geen zelfgemaakte kleding voor mij”, vertelt Diever.

Ze studeert Photography, Film & The Digital aan St. Joost en kan haar persoonlijke fascinatie kwijt in foto’s. “Iedere schaduw is uniek. Dat maakt het zo interessant. De foto’s presenteer ik met een ouderwetse diaprojector. De projector zorgt voor extra schaduwbollen op de plaatjes. Ik ben trots op het resultaat.”

Iedere dag zijn andere studenten aanwezig. Maandag en dinsdag was de tentoonstelling zonder publiek. Tot en met zaterdag is publiek welkom op beide kunstlocaties in Utrecht met QR-code. Meer informatie vind je op Signature Statements – AG (hku.nl).