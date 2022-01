Nieuwjaarsboodschap Philippe Raets staat in het teken van online onderwijs en welzijn

De nieuwjaarsboodschap van Philippe Raets

Philippe Raets, voorzitter van het College van Bestuur, heeft in een video zijn nieuwjaarsboodschap gegeven. Daarin wenst hij iedereen van de hogeschool een gelukkig nieuwjaar en staat hij stil bij de verlenging van het grootste gedeelte van het online onderwijs.

In de video, opgenomen bij Avans aan de Hogeschoollaan in Breda, is Raets te zien in een lege school. “Dit is het beeld zoals we dat kennen. Lege lokalen, lege kantoren. Ik krijg daar een ontzettend dubbel gevoel bij. Dit is niet wat we willen, we houden ervan om bij elkaar te zijn. Laten we hopen dat dat weer snel gebeurt”, vertelt hij.

Verbinding

Raets wijst op de naderende coronapersconferentie van 14 januari en sluit af met een hoopvolle boodschap voor studenten. “We gaan met elkaar aan de slag, we gaan het samen doen, dat is de kracht van Avans. Daarbij staan jullie centraal. Voor ons is jullie welzijn het allerbelangrijkste”, aldus Raets. “We gaan er samen voor zorgen dat het voor iedereen weer een topjaar wordt. En als er iets is, kom bij ons op de lijn. Laten we ervoor zorgen dat we in verbinding staan en dat we van 2022 weer een heel mooi jaar maken.”

English subtitles are also available for the video message from Philippe Raets.