Recensie: Brazen is nu al de slechtste film van 2022

Stel je een misdaadschrijfster voor die na vijf jaar terugkeert naar haar vervreemde zus. Ze wordt verliefd op de buurman, die toevallig een sexy detective is, waarna haar zus wordt vermoord. Samen gaan ze achter de moordenaar aan in een avontuur met zwak acteerwerk, onlogische situaties en een overduidelijke verhaallijn. Klinkt dat als een slechte film? Nou, dat is Brazen.

Misdaadthriller Brazen wordt bestempeld als slechtste film van dit jaar. Foto: Netflix

De Amerikaanse Netflix-film kwam op 13 januari uit en speelt zich af in Washington D.C. De misdaadthriller van anderhalf uur wordt enkele dagen na de lancering al door recensenten bestempeld als ‘slechtste film van 2022’. En dan voelt nieuwjaarsdag nog als de dag van gisteren. De hoofdrolspelers Grace (gespeeld door Alyssa Milano) en Ed (gespeeld door Samuel Page) zijn niks kwalijk te nemen. Net als de filmcrew. De film ziet er technisch prima uit en de acteurs lijken écht verliefd op elkaar. Complimenten aan hen.

Slecht sprookje

Het zijn de bijfiguren en het plot die de film vreselijk maken. Na een halfuur in de film weet je al wie de dader is, maar de officiële bekendmaking wordt uitgesteld tot de laatste minuten. Deze persoon doet ook niet zijn best om ‘normaal’ over te komen. Zijn gedrag is al die tijd verdacht. En hoe toevallig is het dat schrijfster Grace en detective Ed elkaar leren kennen op de dag dat haar zus wordt vermoord? Klinkt nog steeds als een slecht sprookje.

De trailer van de film Brazen.

Seksindustrie

In het verhaal komt ook de wereld van de seksindustrie aan bod. Schrijfster Grace ontdekt dat haar vermoorde zus Kathleen een dominatrix en webcamgirl was. Daarnaast gaf Kathleen les op een middelbare school met vooral opgewonden studenten. Twee andere webcamgirls worden aangevallen. De gevechten zien er gespeeld uit. Waarom zou je de camera diep in de lens kijken als je gewurgd wordt en de kijker om hulp vragen? Dit is echt! Een bak popcorn is van betere kwaliteit.

Dus heb je Brazen op je watchlist staan? Bespaar je de moeite. Tenzij je fan bent van slechte films met onrealistische voorvallen en een overduidelijke verhaallijn. De film krijgt uit meer dan vijfhonderd beoordelingen op Google 1,7 sterren van de 5. Maximaal twee sterren lijken hier op zijn plaats.

Hieronder een paar recensies van kijkers over de film Brazen.

Kijk niet naar Brazen op Netflix, ik herhaal kijk niet naar Brazen op Netflix. Dat zijn anderhalf uur die je nooit meer terugkrijgt. Enorm slecht. #BrazenNetflix — Susan (@superzu) January 14, 2022

That movie Brazen on Netflix is the worst movie I’ve ever watched with the worst acting. Now I’m just sitting here thinking how I’ll never get that 1h34 min back. — indi (@indiletsgo) January 19, 2022