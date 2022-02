Avansstudenten zijn verdeeld over uitstel bindend studieadvies

Siem ten Have (links) in Breda en Larissa van Delft in Den Bosch

Voor het derde studiejaar op rij wordt het bindend studieadvies (bsa) in het hoger beroepsonderwijs uitgesteld. Eerstejaarsstudenten van Avans krijgen een jaar langer de tijd voor het behalen van de verplichte 52 studiepunten. Wat vinden de studenten zelf van het uitstel?

Siem ten Have, eerstejaarsstudent Fysiotherapie, haalt opgelucht adem door het uitstel van het bsa. Hij loopt acht studiepunten achter en dus voelt dit besluit voor hem als een geschenk uit de hemel. “Ik kan nu relaxter het jaar door. De eerste toetsweek ging niet geweldig door een coronabesmetting. Voor mij komt dit goed uit.”

Toch heeft het opschorten van het bsa ook een keerzijde, realiseert de student aan de Hogeschoollaan in Breda zich. “De verplichte 52 studiepunten zijn niet voor niets ingesteld. Sommige studenten gaan nu over naar het tweede jaar, maar hebben daar niks te zoeken. Ze worden namelijk niet weggestuurd in het eerste jaar.”

Siem had zelf weinig last van de coronamaatregelen, geeft de student aan. “Fysiotherapie is een praktijkopleiding. Dus de meeste lessen heb ik goed kunnen volgen. De herkansingen brengen wel extra druk met zich mee, maar door het uitstel heb ik lekker iets langer de tijd.”

‘Niet geschikt’

Ieder voordeel heeft zijn nadeel, stelt eerstejaarsstudent Larissa van Delft van Ondernemerschap & Retail Management. Ze loopt tien studiepunten achter. “Dit is wel prettig voor mij en andere eerstejaars die moeite hebben met online lessen of de coronamaatregelen. Ze worden nu niet zomaar van de opleiding afgepleurd”, zegt de student aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch.

Het schorsen van het bsa zorgt voor discussie bij haar medestudenten, zegt ze. Larissa heeft dezelfde mening als Siem. Want hoe zit het met studenten die hun studiepunten niet halen door een andere reden dan corona? “Die studenten krijgen ook een extra jaar, terwijl ze misschien helemaal niet geschikt zijn voor de opleiding. De school weet dat niet. Is het voor die student dan nog wel slim om op de opleiding te blijven?”

Achteroverleunen

Lea Rombouts wist niks van het uitstel. Ze loopt negen studiepunten achter, verdeeld over vijf toetsen. “Maar ik ga nu niet achteroverleunen”, zegt de eerstejaarsstudent Bedrijfskunde in Breda. Ze hoopt het extra jaar niet nodig te hebben voor haar herkansingen. “Ik wil de studiepunten gewoon meteen halen.” Maar nadelen? Lea ziet alleen voordelen in het besluit. “Dit is fijn voor alle studenten die de norm niet halen in het eerste jaar. Ongeacht de reden.”

Freek Rooijens, eerstejaarsstudent Accountancy in Den Bosch bij de Onderwijsboulevard, is wèl op de hoogte van het uitstel van het bsa. “Dat heb ik gelezen bij de NOS. Voor mij maakt het niet zoveel uit. Ik heb tot nu toe alles gehaald, maar het is fijn voor de studenten die dat nog niet is gelukt. Dat geeft ze wat meer lucht als ze moeite hebben met het halen van studiepunten”, vertelt hij aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch.



Online colleges

Dat het bsa met een jaar is uitgesteld vindt hij een goede zet. De vele online colleges en schoolsluitingen als gevolg van de coronamaatregelen dragen er volgens Freek niet aan bij dat studenten op een goede manier hun studie kunnen volgen. “De online colleges geven ook geen motivatie. Als je de hele dag op je kamer achter de laptop zit, raak je snel afgeleid. Dat merkte ik zelf ook.”



Het is volgens Freek verleidelijk om tijdens online colleges even iets anders te doen, en het uitgestelde bindend studieadvies maakt die verleiding misschien nog wel groter. Toch raadt hij het aan om zoveel mogelijk colleges bij te wonen, zelfs als de motivatie ver te zoeken is. “Begin ook vooral op tijd aan je opdrachten, het studeren en het maken van een planning. Dat helpt allemaal!”